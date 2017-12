A Hora do Faro volta a Mogi com Lexa

Flávio Magalhães



A cantora carioca Lexa, 22 anos, esteve mais uma vez em Mogi Mirim. Ela gravou na tarde da última quinta-feira, 14, com a equipe da Rede Record um quadro para o programa A Hora do Faro, apresentado por Rodrigo Faro, na padaria Nova Conquista, no Jardim Europa, zona Leste de Mogi Mirim.



Foi, na verdade, um reencontro. Na primeira vez em que esteve em Mogi Mirim a convite do programa A Hora do Faro, em junho do ano passado, Lexa gravou o quadro “Colegas de Profissão” com a padeira Lúcia Marcelino Gonçalo Souza, 43 anos. A cantora foi convidada para reviver a profissão de padeira que teve antes da fama, no Rio de Janeiro.





Na ocasião, Rodrigo Faro contou a história de Lúcia em seu programa e convidou Lexa a cumprir um desafio no palco. Como a cantora se saiu bem-sucedida, a padeira mogimiriana recebeu um prêmio da Rede Record, com o qual conseguiu sair do antigo emprego e montar o próprio negócio, a padaria Nova Conquista.Lexa retornou a Mogi Mirim para conhecer o novo estabelecimento de Lúcia, que foi surpreendida pela visita da cantora. “Não me contaram da presença dela, achei que fosse apenas a equipe da Record”, contou Lúcia para o jornal, posteriormente. A expectativa é de que o quadro vá ao ar em 18 de fevereiro.Lúcia veio de Ipaumirim (município cearense na divisa com Pernambuco) para Mogi Mirim em 1989. De lá para cá trabalhou como empregada doméstica, faxineira e encarregada de padaria. Chegou a ter sua própria padaria na Santa Luzia, mas quebrou após ser vítima de um golpe e ter dívidas de R$ 20 mil.Foi Fernanda, uma de suas filhas, que há três anos enviou uma carta para a produção de Rodrigo Faro. Esse fato mudaria a vida de Lúcia, que hoje comemora os bons frutos de sua nova padaria. “Graças a Deus, além de ter ganho a confiança dos clientes, tenho condições de oferecer produtos de qualidade”, explicou. Foi, de fato, uma nova conquista em sua vida.