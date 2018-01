Adib Chaib ganha mais um trecho revitalizado

A avenida Adib Chaib ganhou mais um trecho do canteiro central revitalizado. Flores foram plantadas onde havia apenas mato e terra. E há ainda a previsão do plantio de três novos coqueiros. A iniciativa, desta vez, partiu do Supermercado Sol Horticenter, Pet Store e Box Moto Peças.



O Sol Horticenter foi o estabelecimento que colaborou com a revitalização do maior trecho. Foram 125 metros, que receberam perto de 1,5 mil flores. Proprietário do supermercado, Reinaldo João Milani Filho disse que a iniciativa se espelhou na revitalização que a loja Casa e Verde fez no trecho do canteiro central da avenida Adib Chaib, defronte ao estabelecimento, há quase dois meses.



No lugar da grama, a Casa e Verde plantou flores, dando um aspecto diferente e mais atrativo para o local. Uma iniciativa que ganhou o apoio da população. “Faz tempo que a gente queria colocar essa ideia em prática. Por uma cidade mais bonita, fizemos a nossa parte, plantando flores e colocando canteiros que tinham sido derrubados por colisões”, disse na época O empresário Luiz Antonio Maretti.



Reinaldo achou interessante a iniciativa da Casa e Verde e buscou seguir a mesma linha. O objetivo, segundo ele, é proporcionar alegria e paz interior diante de um cenário colorido. “As pessoas vivem debaixo de uma carga negativa, nunca vêm boas notícias e acabam ficando desequilibradas e extravasam esse desequilíbrio em atitudes agressivas. O colorido renova a nossa alegria”, destacou.