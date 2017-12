Convenção Nacional do PSDB reúne Munhoz e juventude mogimiriana

Ocorreu no último sábado, 09, em Brasília (DF) a 14ª Convenção Nacional do PSDB, ocasião em que Geraldo Alckmin foi conduzido ao posto de presidente nacional da sigla tucana, reforçando o apoio para a disputa da Presidência da República em 2018.



O deputado estadual Barros Munhoz, líder do governador Geraldo Alckmin na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), marcou presença no evento, assim como os jovens mogimirianos João Victor Matta e João Victor Coutinho Gasparini, que militam na sigla.



O evento também reuniu outras lideranças do partido, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o prefeito de São Paulo, João Dória, entre senadores, governadores, deputados estatuais e federais, prefeitos e vereadores.



Matta e Gasparini tiveram a oportunidade de trocar algumas palavras com os caciques tucanos em Brasília e de se inteirarem dos bastidores da legenda. No dia anterior, sexta-feira, 08, participaram da convenção que elegeu a nova direção nacional da Juventude do PSDB. Ambos também conversaram com Munhoz, que optou por acompanhar a convenção em meio aos militantes.



“Tenho a certeza de que Geraldo Alckmin é o nome certo para colocar o Brasil de volta no rumo do crescimento e do desenvolvimento”, comentou o deputado, enaltecendo o nome do governador de São Paulo para as eleições de 2018. Munhoz também manteve contato com muitas autoridades presentes ao encontro.



Em discurso diante de filiados de todo o país, Alckmin ressaltou que o partido chegará unido e revigorado para a disputa eleitoral de 2018. “Aguardem o que vai acontecer conosco o ano que vem. Iniciado o processo eleitoral, o Brasil vai presenciar nosso melhor desempenho, nosso bloco de forças, partidos aliados, todos unidos. Nossa indignação e coragem vão mudar o Brasil”, ressaltou o governador.



Na condição de convencional, sendo delegado com direito a voto na convenção, Munhoz também liderou uma comitiva que envolveu dezenas de prefeitos e vereadores da região que fizeram questão de prestigiar o evento. Atualmente, o PSDB possui mais de 1,5 milhão de filiados em todo o país. A legenda conta com seis governadores, 11 senadores, 46 deputados federais, 96 deputados estaduais, 803 prefeitos e 5.334 vereadores.







João Victor Gasparini, Barros Munhoz e João Matta marcaram presença