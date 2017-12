GoodBom inaugura hipermercado em Mogi Mirim

A rede GoodBom inaugurou na última segunda-feira, 11, a unidade de Mogi Mirim construída à avenida Pedro Botesi, 2800, no Jardim Scomparim. Houve café da manhã oferecido pela direção da empresa a um grupo de convidados, como políticos, autoridades e personalidades, das 8h às 9h, quando as portas foram abertas ao público para a solenidade de inauguração.



Foram dois anos de espera para que a unidade mogimiriana virada realidade. Anunciada em 2015, a edificação do GoodBom ganhou fôlego neste ano. A nona loja da rede tem cerca de 10 mil metros quadrados de área construída, de um total de 22 mil metros quadrados de área. A unidade leva o conceito de hipermercado, com uma oferta maior e diversificada de produtos, principalmente os das linhas de eletroeletrônico e eletrodomésticos.



Outro diferencial da loja é a instalação de um setor de peixaria fresca e de um mix de lojas agregadas, favorecendo a atração de um número maior de clientes. Por essa razão, a loja trabalhou desde o início com a expectativa de gerar perto de 200 empregos diretos em seus diversos setores, concentrando as oportunidades para operadores de caixa, açougueiros, empilhadeiristas, padeiros, motoristas, auxiliares de diversos setores, cozinheiros, confeiteiros, fiscais, empacotadores, repositores, entre outros. Outros 150 empregos indiretos devem ser gerados nas vagas de promotoria e nas lojas agregadas.



Das demais lojas que o grupo mantém em funcionamento, igual a de Mogi Mirim somente a de Indaiatuba. Aa demais, incluindo a sede, em Sumaré, trabalham na linha de supermercados. Por essa razão, a unidade mogimiriana do GoodBom promete ser uma das mais modernas do segmento.



A rede GoodBom começou em 1932, quando Hermenegildo Gigo, italiano de origem simples, residente no Brasil, abandonou a vida no campo para se dedicar ao seu recém-adquirido armazém. Com o auxílio de seus filhos, Pedro, João Rubens, Eduardo e de sua filha Edeolinde, deu início à construção do complexo Gigo. Era o começo de um sonho que, depois de 21 anos, começou a se tornar realidade.



Em 1953, os filhos assumiram o comando da empresa e a transformaram em Gigo & Cia. Um ano depois, adquiriram o empório de Orestes Bordon e a Cooperativa Agrícola em Nova Odessa, que deu lugar ao primeiro supermercado de Sumaré. Em 1956, a Gigo & Cia comprou também o Armazém dos Raposeiros, localizado em frente à estação de Sumaré.



Seis anos mais tarde, o grupo presenteou a população sumareense com o primeiro supermercado moderno da região. Após um ano, Campinas e Paulínia também receberam filiais com instalações modernas e prédio próprio. Em 1987, a empresa passou por uma reestruturação e, então, foi inaugurado o GoodBom Supermercados, uma loja moderna e pioneira na automatização de código de barras.



Com o sucesso de sua primeira loja, no ano seguinte, mais um supermercado foi inaugurado. Ao tornar-se referência na região, acompanhando a constante evolução do segmento, no ano de 2000 expandiu a qualidade da rede para Hortolândia. Hoje, a rede possui lojas cinco lojas em Sumaré, uma em Hortolândia, uma em Monte Mor e uma em Indaiatuba.