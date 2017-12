Romu derruba “QG” do tráfico na Zona Leste

Em uma ação muito bem planejada, a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e o GOC (Grupo de Operações com Cães) prenderam dois rapazes no final da tarde de ontem, acusados de ligação com o tráfico de drogas. Junto com Mateus Mendonça de Sousa, de 18 anos, morador do CDHU, e um adolescente de 17 anos, que reside na Vila Dias, a GCM apreendeu grande quantidade de droga, material para embalagem, balança de precisão, dinheiro e celular.



A equipe da ROMU, formada por Castellani, Marcelo e Willian, estava em patrulhamento quando foi informada que havia um suspeito em um corredor de uma casa na Praça Chico Mendes, ligado ao tráfico de drogas. Com as descrições física e das vestes, os GCM’s seguiram para o local e perceberam que, quando o rapaz avistou a viatura, saiu correndo em disparada, atravessando a praça e jogando uma sacola sob o telhado de uma igreja.



O rapaz, identificado como um menor, recém saído da Fundação Casa, foi detido. Ao verificarem o que o mesmo havia atirado, foram encontradas drogas.

Foi solicitado o apoio do Grupo Operacional com Cães – GOC, guarnição composta pelos GCMs Souza, Machado e Edvaldo, com o cão Athos. Eles retornaram até a casa, onde o menor foi avistado no início da ação policial. O cão Athos iniciou as buscas, levando os guardas até a calha. Lá, encontraram mais entorpecentes. No decorrer da ação, foram apreendidas 61 porções de maconha prontas para a venda, 69 pinos de cocaína e um aparelho celular.



Na continuidade, a ROMU seguiu para a rua Emílio José Pacin, no CDHU, e depararam com Mateus Mendonça sentando no portão de sua casa. Como havia denúncia de que poderia haver uma ligação entre ele e o menor, os guardas municipais fizeram a abordagem. Ele negou que haveria algo de ilícito no interior de sua casa, liberando para as buscas.



Na laje da moradia, no entanto, foram localizados 111 pinos de cocaína, 193 porções de maconha, aproximadamente 500 tubetes vazios, 800 sacos zip, uma balança de precisão, dois frascos com bicarbonato, 40 gramas de pasta base de cocaína e R$ 331,00 e dinheiro.



Até o fechamento desta edição, os dois suspeitos permaneciam detidos, sendo autuados.