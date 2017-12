Romu descobre maconha em lataria de carro e um é preso

A equipe formada pelos guardas municipais Marcelo, Castellani e Willian, da Ronda Ostensiva Municipal – ROMU, localizou na noite de quinta-feira, 07, 20 tabletes de maconha que estavam escondidos na lateral interna da lataria de um veículo Fiat Palio, com placas de Mogi Mirim. Dener Welder da Silva Rodrigues, de 20 anos, morador da cidade de Aguaí, foi detido.



A unidade da ROMU estava em patrulhamento pela Zona Leste,quando, ao trafegarem pela Avenida Expedito Quartieri, notaram a presença do veículo Fiat Palio, ocupado por um elemento, que estaria estacionando na rua paralela a linha férrea. O condutor do carro, ao perceber a aproximação da viatura, teria descido rapidamente a pé e entrado em um bar, levantando as suspeitas, fazendo com que os guardas municipais optassem por realizar a abordagem.



O rapaz, identificado posteriormente como Dener, se mostrou muito nervoso, mas nada de ilícito foi encontrado com ele, que justificou estar no local aguardando seu sogro. Foram encontradas com ele as chaves do Fiat Palio e foi feita revista no automóvel, mas nada foi encontrado.

A unidade do GOC formada pelos guardas Souza, Edivaldo e Machado, com o cão Athos, foi acionada, sendo que o cão farejou o interior do carro, apontando que na lataria interna haveria entorpecentes.



Ao retirar as laterais, foram encontrados 20 tabletes de maconha que totalizaram 16.6 quilos da droga. No momento da localização, o suspeito começou a dizer que não seria ele no veículo, tentando escapar da detenção. A ação contou com o apoio do comandante Paulo e dos guardas municipais Cardoso, Morais e Farias, Marcia e Magnan.



Dener foi encaminhado ao plantão policial, onde a delegada Raquel Cassali o autuou em flagrante por tráfico de drogas.