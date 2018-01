Consórcio de Saúde abre processo seletivo 28 para vagas

Termina na quarta-feira, 31, o período de inscrições do processo seletivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril” que visa o preenchimento de 28 vagas, distribuídas em 19 cargos. A inscrição deve ser feita através do site www.sawabonaconcursos.com.br. O valor da taxa varia de R$ 20,00 a R$ 50,00, a depender do nível de escolaridade do cargo. A prova será realizada no dia 25 de fevereiro.



A jornada também é conforme a opção, de 20 horas a 40 horas semanais e, em alguns casos, podendo ser em escala de 12 x 36. A contratação dos aprovados será regida pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os locais de trabalho são os municípios de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Estiva Gerbi ou Conchal, que integram o Consócio Intermunicipal de Saúde.



O nível de escolaridade exigido é de Ensino Fundamental Completo, para servente geral; ensino médico completo, para controlador de acesso, técnico em radiologia, auxiliar de saúde bucal, técnico em imobilização ortopédica, técnico em segurança do trabalho e técnico em laboratório; e Superior com registro de classe e especialização na respectiva área, para médicos.



O menor salário oferecido é o de servente geral, de R$ 973,36 para 40 horas semanais ou 12x36, e o maior é de médico generalista do Programa de Saúde da Família, de R$ 11.919,84, jornada de 40 horas semanais. Para os cargos que exigem formação no ensino médio, os salários variam de R$ 1.109,19 a R$ 1.939,98.



Os cargos na área de medicina são os de cardiologista, ginecologista/obstetra, gastroenterologista, generalista PSF, otorrinolaringologista, pediatra, psiquiatra, urologista, plantonista, fonoaudiólogo, clínico geral e socorrista.



Com exceção do generalista e do socorrista, cujo salário é de R$ 7.814,74 para 24 horas semanais, e do fonoaudiólogo, de R$ 2.612,68 por 30 horas semanais, os demais cargos de médico têm remuneração de R$ 5.043,20 para 20 horas semanais.