Fatec abre vagas para professores

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” abre na próxima segunda-feira, 15, inscrições para os processos seletivos que selecionarão docentes para quatro vagas de professores universitários. Três delas são para a área de Ciências da Computação e a outra para a área de Eletrônica e Automação.



As inscrições serão recebidas até o dia 29, exclusivamente no campus da faculdade, na Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Entre os requisitos estão graduação e especialização ou graduação e mestrado/doutorado na área da disciplina, além de experiência profissional.



As três vagas na área da Ciência da Computação são para um contrato de doze meses, prorrogável por igual período, a critério da faculdade. Todas são para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, período matutino, especificamente para as disciplinas de Engenharia de Software I, Banco de Dados e Laboratório de Banco de Dados.



Já a vaga de Eletrônica e Automação será preenchida através de concurso público e é destinada para a disciplina de Robótica Industrial, para o curso de Mecatrônica Industrial, no período noturno. A taxa de inscrição é de R$ 84,81.



Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas diretamente na Fatec Mogi Mirim, pelo telefone (19) 3806-3139 (ramal 207) ou pelo e-mail f163acad@cps.sp.gov.br.