Jovem escapa de estupro no Guaçu

Uma jovem de 22 anos foi vítima de uma tentativa de estupro quando estava chegando em sua residência, localizada no bairro Jardim Progresso. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira, dia 5.



A vítima, que ao conseguir fugir do agressor foi socorrida por populares, relatou o crime para a PM. Ela disse que chegava em sua casa, a pé, quando um veículo VW Gol parou e o condutor passou a conversar com a mesma.



Em dado momento, o homem falou que queria manter um programa sexual e com a negativa da jovem, a obrigou a entrar no carro. Depois, saiu com o veículo em direção a um matagal nas proximidades da Rua José Alvarenga.



Ao descerem do carro, a jovem, para se defender, entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu escapar, saindo correndo e se escondendo até o momento em que o agressor fugiu.



Populares acionaram a PM, que conduziu a vítima ao plantão policial.