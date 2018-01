Onda de assaltos em sítios apavora moradores

A onda de assaltos que se alastrou em propriedades rurais de Mogi Mirim tem levado pânico e insegurança aos moradores de sítios nas mais diversas regiões da cidade. Somente nos últimos dias, ocorreram mais de quatro casos e do final de ano para cá, a somatória chegou pelo menos oito assaltos.



Pessoas foram rendidas, mantidas em cárcere, sob a mira de armas, enquanto os invasores vasculhavam suas residências buscando por objetos de valores. Em uma das ações, na propriedade do presidente da Câmara Municipal, Jorge Setoguchi, houve até troca de tiros dos criminosos com a Guarda Civil Municipal.



Moradores da área rural e urbana se sentem abandonados e a mercê dos criminosos, que acabam conseguindo escapar.



Um dos casos registrados nesta semana aconteceu na Rodovia João Luiz Moreno, onde em uma propriedade rural há três moradias, sendo que todas foram invadidas pelo bando.



Segundo as vítimas, a ação criminosa teve início na noite de domingo, 7, quando cinco homens fortemente armados, invadiram a primeira casa, rendendo o morador e sua irmã. Posteriormente, foram para a casa dos pais das vítimas anteriores e, depois, na terceira casa.



O bando exigia armas. Como não localizaram, passaram a pegar objetos de valores e colocar em uma camionete de uma das vítimas. Após a ação, a quadrilha fugiu. As vítimas relataram que pelos rastros deixados na propriedade, haveria um veículo na cobertura. A camionete roubada, foi encontrada abandonada na cidade de Santa Barbara D’Oeste.



Outro caso aconteceu na noite da quarta-feira, 10, quando criminosos invadiram um sítio na Rodovia dos Agricultores, rendendo moradores e roubando objetos e um veículo. O carro roubado foi encontrado em Holambra, no dia seguinte ao crime.



Uma outra vítima na região rural, um homem de 47 anos, foi alvo de ladrões quando precisou parar seu carro no acostamento da Rodovia dos Agricultores, na noite de segunda-feira, 8. Ele contou que ao estacionar seu VW Voyage, foi abordado por bandidos que ocupavam uma moto.



Ele foi obrigado a sair de seu veículo, que foi ocupado por um dos ladrões. A dupla fugiu sentido Arthur Nogueira.