Servidores são notificados sobre correções em salários

A Secretaria de Administração começou a notificar os servidores municipais que terão seus vencimentos revistos em virtude da auditoria realizada na folha de pagamento que constatou o pagamento de valores a mais e também a menos da remuneração legal. A correção, que atingirá cerca de 60% dos servidores, de um total de quase 2,6 mil funcionários, deve valer a partir de maio, após encerrado o prazo para recurso.



Em janeiro do ano passado, a Administração Municipal iniciou uma revisão criteriosa na folha de pagamento. A auditoria apurou que há servidores que vinham recebendo menos do que deveriam, enquanto que outros estavam ganhando acima do valor legal. O trabalho realizado entre o setor administrativo da Prefeitura e a Auditoria Municipal comprovou que as diferenças nos vencimentos são resultados de erros nos dados que alimentavam o sistema para a elaboração da folha de pagamento.



Em nota à imprensa, a Prefeitura explicou que há situações nas quais não ocorreu a interrupção do pagamento de biênios, quinquênios e sexta parte durantes os afastamentos. Critérios de assiduidade e progressão também estão sendo verificados. Em outros, o funcionário cumpriu todos os requisitos necessários para se ter os benefícios, mas, acabou não recebendo.



Os apontamentos atingem cerca 60% dos servidores de um total de 2.598 funcionários, incluindo tanto para revisões para menos, quanto para mais. Vale ressaltar que a revisão começou a ser realizada ainda em 2012 sob orientação do TCE (Tribunal de Contas do Estado), mas, posteriormente, houve a interrupção do serviço auditado.



Agora, em cumprimento ao que determina a lei, os servidores estão sendo comunicados e será concedido a todos prazo para apresentação do contraditório e defesa. “Por tratar-se de dinheiro público, não podemos nos omitir sobre o caso. O objetivo é eliminar as distorções na folha e apurar as responsabilidades”, afirmou o secretário de Negócios Jurídicos, Thiago Toledo.



Somente após a apresentação de defesa, o funcionário que recebeu a mais passará a ter no holerite o valor correto, sem a necessidade de devolver a diferença recebida nos anos anteriores. “O servidor não tem culpa pelos equívocos cometidos e recebia de boa-fé, argumentou o secretário de Administração, Ramon Alonço.



Já quem recebia menos, terá direito ao valor reajustado em decorrência da correção monetária, acrescido da diferença de cinco anos, que é o prazo prescricional. A previsão é que as mudanças de valores nos holerites só comecem no mês maio.





"Não podemos nos omitir", diz secretário de Negócios Jurídicos Thiago Toledo





PRAZOO Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Mirim solicitou à Prefeitura a prorrogação do prazo para o dia 28 de fevereiro para apresentação de eventual impugnação às notificações que estão sendo recebidas pelos servidores, tendo em vista que os advogados que representam a categoria estão em férias forenses.A solicitação foi apresentada à Secretaria de Negócios Jurídicos e a prorrogação foi concedida. “Queremos que todos possam exercer seu direIto ao contraditório e à ampla defesa. Ninguém deve ser prejudicado, por isso aguardaremos até o final de fevereiro”, informou Toledo.