Bandidos invadem casa na Zona Leste e fazem reféns

Pelo menos três homens armados fizeram parte de um assalto na noite de quinta-feira, 22, na Rua Silvestre Alves de Oliveira, no Jardim Sbeghen, Zona Leste da cidade. O crime teve início quando um dos moradores chegou em sua casa por volta das 22h50, junto com sua namorada.



Quando chegou na residência, a vítima percebeu a presença de um veículo VW Fox nas imediações. Ao parar defronte sua moradia, notou que um dos ocupantes do Fox desceu e seguiu em sua direção apontando uma arma e ordenando para que liberasse a entrada na moradia, onde estavam seus pais. Outros dois assaltantes entraram neste momento.



Todos foram rendidos e levados para um dos banheiros da residência, onde permaneceram trancados, enquanto os criminosos reviravam a casa, atrás de objetos de valores. O trio roubou televisores, documentos, cartões de credito, videogame, cinco aparelhos celulares, joias, entre outros.



Todo material roubado foi colocado no veículo da vítima, um Honda Civic, que também foi levado. Os ladrões ainda roubaram uma moto Honda CG. Pouco tempo depois do crime, o Honda Civic foi encontrado abandonado nas proximidades do túnel Mario Covas.



MOTO

Na tarde de ontem, as equipes da ROMU e do GOC prenderam André Estevam Carvalho Junior, 18, após ser flagrado trafegando pela rua Urbino Urbini Fiuzza, no Seac, com a moto roubada na noite anterior.



Os GCMs estavam em patrulhamento, quando depararam com o suspeito pilotando a moto e deram ordem de parada. André não atendeu a ordem e empreendeu fuga, mas, acabou caindo com a moto.



Rapidamente, ele se levantou e correu em disparada. Invadiu uma creche e tentou fugiu pela parte de baixo, entrando em uma mata que dá acesso ao Parque das Laranjeiras. Lá, foi detido.



O rapaz negou ter participado do assalto. Ele foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, sendo autuado em flagrante por receptação. Pagou fiança arbitrada no valor de R$ 950,00 e foi colocado em liberdade. André já possuía antecedentes por receptação e furto.