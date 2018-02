Chuva causa estragos no Palácio de Cristal

Flávio Magalhães



A chuva do final de semana passado provocou estragos na sede dos gabinetes parlamentares da Câmara Municipal de Mogi Mirim, o popularmente conhecido Palácio de Cristal. A cozinha do prédio e a sala do vereador Alexandre Cintra (PSDB) foram os mais danificados.



Os primeiros funcionários que chegaram para trabalhar na segunda-feira, 29, encontraram uma poça d’água vindo da cozinha e do gabinete do parlamentar tucano, onde uma das luminárias se desprendeu do teto e atingiu o notebook que estava sobre a mesa.



Alguns dos documentos oficiais do vereador foram molhados pela goteira causada pela infiltração e o notebook teve a tela danificada pela luminária. Durante a semana, nem Alexandre Cintra nem sua assessora parlamentar puderam utilizar o gabinete, que precisou passar por reparos, assim como a cozinha. Ambos possuem o forro feito em placa de gesso laminado.



O presidente da Câmara Municipal, Jorge Setoguchi (PSD), afirmou que acionou o proprietário do imóvel para efetuar os reparos e explicou que, por se tratar de um prédio particular e não público, os funcionários da Prefeitura não podem ser chamados para solucionar eventuais problemas. Por isso a necessidade de sempre informar o locador sobre os estragos.



“O proprietário também foi acionado para tomar providência sobre as calhas, mas nada foi feito”, afirmou Setoguchi. O presidente da Câmara explicou que o Legislativo tentou trocar as calhas por conta própria, mas não foi possível abrir um procedimento licitatório porque apenas uma empresa demonstrou interesse a apresentou orçamento. A lei exige no mínimo três.



Segundo informações apuradas por A COMARCA, ao menos quatro sacos de lixo contendo folhas podres foi retirado das calhas do Palácio de Cristal, o que provavelmente acelerou o problema de infiltrações do prédio. Além do gabinete de Alexandre Cintra, há outros que registram goteiras em dias de chuva.







Gabinete de Alexandre Cintra precisou passar por reformas