Motoqueiros matam homem no bairro Saúde

O empresário Sidney Toledo, 65, foi brutalmente assassinado na manhã de ontem, na porta de sua casa, no bairro Saúde. O crime aconteceu por volta das 10h, quando um homem se aproximou do carro da vítima, que saia da garagem, e efetuou os disparos. Dois tiros atingiram a rosto da vítima.



Pelo que foi apurado até o momento pela Polícia Civil, duas motos passaram algumas vezes em frente a residência da vítima, antes dela sair com o carro da garagem.



Sidney deixava sua casa na companhia da esposa, quando um suspeito se aproximou do lado do motorista e efetuou vários disparos. Os tiros que atingiram o rosto causaram a morte instantânea de Sidney.



A delegada Raquel Casalli esteve no local do crime, onde em conjunto com a Polícia Militar, colheu informações que possam levar aos assassinos. Cartuchos de calibre 38 foram recolhidos no local. Segundo o que foi apurado, dois homens ocupavam uma moto e pararam na esquina da casa da vítima.



A garupa desceu e se dirigiu ao veículo que saia da garagem, efetuando os disparos. Após a ação, o autor dos tiros subiu na moto com o comparsa e a dupla fugiu.



Uma pessoa que passava pelo local no momento do crime, informou que o autor estava com mãos e braços cobertos e usava um capacete, dificultando assim um possível reconhecimento.