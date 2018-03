Um pequeno talento que brilha há 10 anos

Ela só tem 12 anos, mas, já parece uma veterana. Faz figuração em programas do SBT e da Record e já atua em filmes. Mas, foi num programa de televisão que Maria Eduarda Marangoni Batista, ou melhor, a Madu Sol, se tornou, enfim, conhecida em todo Brasil. A mogimiriana da Vila Dias participou do Programa Silvio Santos e com seu jeito espontâneo, conquistou o maior comunicador do Brasil.



Gravado em agosto do ano passado, o programa foi ao ar no início deste mês. Maria Eduarda participou do quadro Piano de Chão. Assim que entrou no palco, ela mostrou sua intimidade com as câmeras e com o público. Mais do que isso, se sentiu à vontade diante de Silvio Santos. Durante sua apresentação, a menina tocou a música tema do programa - Silvio Santos Vem Aí - e logo depois tocou Lady Gaga.



Feliz por ter ido bem em sua apresentação, Maria Eduarda pediu um abraço ao apresentador que, brincando, prontamente recusou. "Você veio aqui para tocar, ou para dar abraço?", questionou Silvio, que ainda continuou. "Quer dar abraço? Então me dá R$ 200". Claro que a pequena recusou.



Maria Eduarda queria muito mais que um abraço. Ela aproveitou para pedir uma oportunidade a Silvio nas novelas do SBT. Para mostrar seu talento, ela cantou uma música. Ao se despedir da garota, Silvio abriu os braços e deu um abraço e um beijinho em Maria Eduarda.



A participação da mogimiriana no programa repercutiu no meio artístico. “Depois que foi ao ar, disparou. Até então, nada ainda tinha dado essa repercussão”, revelou Patrícia Marques Marangoni Batista, mãe da pequena artista. “A VTV – afiliada do SBT em Campinas e Baixada Santista - veio fazer uma matéria com ela”, reforçou.



Agora, a família espera colher os frutos dessa repercussão. “Até agora não apareceu nada ainda (de trabalho). O SBT retorna tudo em março”, comentou a mãe, esperançosa no crescimento da filha na carreira artística. “Ela ama o que faz, que é cantar e atuar”, ressaltou, ressaltando que a menina já faturou prêmios com o seu talento.



Maria Eduarda começou a despontar bem cedo. De 2 para 3 anos de idade, ela começou a desfilar para lojas de vestuário infantil, como Destak Júnior, Happy Kids e Copo de Leite. Depois, surgiram as oportunidades na televisão, como fazer figuração no SBT, para os programas do Raul Gil, e na Record, junto de Fábio Porchat e Rodrigo Faro.





Participação no programa Silvio Santos teve grande repercussão

Foi a sua presença constante nos estúdios do SBT que fez surgir a oportunidade de participar do Programa Silvio Santos.“Estávamos no aniversário do Roque. Logo em seguida, participamos da plateia do programa. Assim que terminou o programa, ela foi querer um abraço do Sílvio. Nesse momento, os seguranças impediram. Aí, veio o diretor do programa, pegou nosso contato e na mesma semana, a Célia da produção me ligou para ela participasse do programa”, contou Patrícia.Certa da carreira que pretende seguir, Maria Eduarda conta com o apoio dos pais, que viabilização uma série de formação na área. Ela já fez, por exemplo, teatro com Milton Mariano, em Campinas; aulas de passarela com Celeste Camargo, em Campinas, e com Silvio Pompeu, em São Paulo; e participou de um workshop com Ieda Ribeiro, no Rio de Janeiro.A pequena mogimiriana, estudante do sétimo ano do ensino fundamental na escola Francisco Picolomini, também pode parar nas telonas. Ela está no elenco do filme ‘Férias Sinistras’, que está na fase final de gravações. E como pegou gosto nesse estilo de produção, Maria Eduarda também está no elenco de ‘Vidas em Súplicas’. Ela começa a gravar no dia 4 de março.