Vicinal Itapira-Guaçu terá tapa-buracos

A Rodovia SPI-177/342 – antiga vicinal que interliga Itapira a Mogi Guaçu – está passando por uma operação tapa-buracos promovida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A intermediação dos serviços foi feita pelo deputado Barros Munhoz (PSDB) junto a Secretaria Estadual de Logística e Transportes.



As últimas chuvas agravaram a situação da estrada, já com a malha asfáltica castigada pelos buracos devido ao intenso trânsito de veículos pesados. As obras, iniciadas pelo DER no sábado, 2, são de caráter emergencial e paliativo, para amenizar as condições atuais. A previsão é de que a operação tapa-buracos prossiga ao longo da semana.



Todos os 23 quilômetros da rodovia, atualmente alvo de muita reclamação por parte dos motoristas, estão incluídos em um projeto de recuperação total. A tramitação também está sob responsabilidade do deputado Munhoz. "É uma situação que não pode continuar, não dá pra ficar neste estado", comentou o parlamentar tucano.