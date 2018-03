Anúncio falso de venda pela internet faz mais duas vítimas

Mais um caso de roubo originado de um anúncio pela internet foi registrado em Mogi Mirim. Na terça-feira, 27, pai e filho foram assaltados quando pretendiam finalizar a compra de uma moto, da qual se interessarem por meio de um site de vendas.



As vítimas do roubo, que são moradoras da cidade de São João da Boa Vista, contaram que tomaram conhecimento da venda de uma moto Honda CRF 230 e entraram em contato com os vendedores, que se identificaram como sendo Rafael e Bruno.



Após a negociação, ficou acertado que a moto seria vendida pelo valor de R$ 5.000,00, combinando de se encontrarem na terça-feira, por volta das 16h30, na rua Lázaro Gonçalves, na Vila Dias, para fechar o negócio.



Quando o pai e o filho chegaram no local indicado, depararam com dois homens em uma moto Yahama YBR. De repente, um dos suspeitos efetuou um disparo, não acertando ninguém.



Os assaltantes estavam sem capacetes e um com a arma em punho, anunciaram o roubo. Os bandidos roubaram os aparelhos celulares, documentos e R$ 7.000,00 em dinheiro, que estavam de posse das vítimas. Após a ação, a dupla fugiu.