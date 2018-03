Atração do Circuito Sesc Verão, Amoroso interage com alunos

O ex-jogador de futebol Amoroso esbanjou talento e simpatia durante as atividades do Circuito Sesc Verão 2018, que aconteceram quinta-feira, 1º, em Mogi Mirim, no Ginásio de Esportes da Fatec (Faculdade de Tecnologia) "Arthur de Azevedo”. Ele interagiu com alunos da rede municipal de ensino e da Apae (Associação de Pais e Amigos do Excepcional), demonstrando suas habilidades jogando com os participantes do encontro.



A vinda de esportistas de renome através do Circuito Sesc Verão tem como objetivo promover a motivação daqueles que procuram ter sucesso em suas carreiras profissionais, disseminar a prática esportiva e a conscientização sobre os aspectos e valores do esporte. Amoroso fez questão de falar para os alunos de que nunca desistam dos seus sonhos.



“Eu tive a oportunidade de alcançar um sonho. E é muito gratificante passar um pouco dessa minha experiência, de como eu tive uma carreira bem-sucedida, de mostrar o quanto é possível ir atrás de um sonho. Mas, nunca deixem de estudar e fiquem longe da violência. Somente assim, se tornarão um cidadão do bem”, destacou.



Amoroso também falou de sua carreira profissional com a imprensa. Disse que vestir a camisa da seleção brasileira foi o ápice da sua vida como jogador, mas, lamentou não ter estado no grupo que foi campeão mundial da Copa de 2002. “Eu tinha sido campeão da Copa América de 1999, participei das eliminatórias, tinha sido campeão e artilheiro na Alemanha, mas, quando o Luxemburgo saiu, nunca mais fui convocado”, lembrou.



Revelado no Guarani de Campinas, Amoroso registra passagens por outros quatro clubes brasileiros, como Flamengo, São Paulo (foi campeão da Liberadores e do Mundial de Clubes em 2005), Corinthians e Grêmio. Também jogou em clubes do exterior, como Verdy Kawasaki (Japão), Borussia Dortmond (Alemanha), Udinese, Milan e Parma (Itália), Málaga (Espanha), Aris Salônica (Grêcia) e Boca Raton (Estados Unidos). Na Seleção Brasileira, jogou de 1995 a 2003. Em 20 jogos com a amarelinha, marcou 10 gols.



A presença da atleta no município integra o projeto de clínicas esportivas, resultado de parceria entre a Prefeitura de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Mirim (Sincomércio) e o Sesc (Serviço Social do Comércio) de Campinas.





O ex-jogador Amoroso entre o secretário de Esportes Marquinhos Dias e o secretário do Sincomércio Nelson Theodoro Júnior