Cadastro de motoristas para a Uber ocorre na quinta

Motoristas interessados em trabalhar para a Uber têm nesta semana uma oportunidade de auxílio para a efetivação do cadastro junto a empresa de tecnologia. A intermediação está sendo feita de maneira voluntário por um grupo de estudantes do curso de Administração da Etec "Pedro Ferreira Alves".



O serviço de transporte da Uber chegou à região oficialmente na última sexta-feira, 23, com base em Mogi Guaçu e cobrindo uma área vizinha de 30 quilômetros, o que abrange cidades como Mogi Mirim e Estiva Gerbi. A atuação da empresa é tema de um trabalho de conclusão de curso (TCC) dos alunos João Victor Gasparini, 16, Luiz Gustavo Teodoro, 17, Eduardo Gelain, 16, Vinícius Benatti, 17, e Thiago Galesso, 16.



Em razão do TCC, o grupo está auxiliando nesta semana os motoristas que queiram se cadastrar na Uber. Para isso, uma reunião está agendada para a próxima quinta-feira, 29, às 18 horas, no auditório da Etec. Os interessados devem levar CNH marcada como "Exerce Atividade Remunerada" (EAR), RG, CRLV e o celular para baixar o aplicativo. A expectativa é de que os novos motoristas, se aprovados pela empresa, estejam aptos para trabalhar durante a ExpoGuaçu 2018, em abril.



Os requisitos mínimos para que um automóvel esteja apto para os serviços da Uber são modelos fabricados a partir de 2008, com espaço de 4 a 5 lugares e com ar-condicionado, obrigatoriamente. Não são aceitos carros adesivados, com placa vermelha, pick-ups, vans e caminhonetes.



O próximo passo do grupo de alunos, conforme adiantou Gasparini para a reportagem de A COMARCA, é pautar a regulamentação do serviço junto às câmaras municipais de onde a Uber atuará. "Temos uma reunião agendada hoje [segunda-feira] em Mogi Guaçu", contou o estudante, que já mantém conversas também com vereadores mogimirianos.