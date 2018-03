Mogi Mirim investiga suspeita de febre amarela em morte de mecânico

Flávio Magalhães



Mogi Mirim possui um caso suspeito de Febre Amarela sob investigação. A informação foi confirmada pela Prefeitura na manhã de sexta-feira, 2. A reportagem de A COMARCA apurou que se trata de um mecânico de 42 anos residente na região Leste da cidade.



Segundo informações, o mecânico passou mal no fim de semana passado, com falta de ar e fraqueza, além de um aspecto amarelado na pele. Ele foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na manhã de sábado, 24, sendo transferido para a Santa Casa horas depois, devido ao quadro clínico.



A situação se agravou e o homem faleceu às 04h40 da manhã de domingo, 25. O atestado de óbito aponta como causa da morte uma pancreatite aguda, isto é, inchaço e inflamação repentinos do pâncreas. A COMARCA apurou junto a familiares que a vítima era etílica, o que pode ser apontado como uma das causas da doença.



No entanto, durante o atendimento médico, foi levantada a suspeita de que o homem teria contraído febre amarela. Diante disso, a Secretaria de Saúde encaminhou exames para o Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, e os resultados só devem ser conhecidos nos próximos dias, sem data específica devido a quantidade de exames que vem sendo realizada pelo instituto.



Por precaução, o departamento de Vigilância em Saúde informou que, além do envio do material para exame, efetuou ações de bloqueio da proliferação da doença com a nebulização no local, muito embora ainda não haja confirmação da febre amarela na cidade.



O caso de Mogi Mirim é um dos 367 sob investigação em todo o estado de São Paulo. Segundo dados do Ministério da Saúde em boletim divulgado na última quinta-feira, 1, já foram confirmados 307 casos a nível estadual desde julho do ano passado. Destes, 95 resultaram em morte. São Paulo é o segundo estado com mais óbitos provocados pela Febre Amarela, atrás apenas de Minas Gerais.







O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da febre amarela