Morte no Linda Chaib tem tiros e facadas

Fernando Andrade de Freitas, de 28 anos, foi assassinado na tarde de domingo, 25, quando trafegava pela rua Paulo Naressi, no bairro Linda Chaib. A vítima foi atingida por tiros e facadas no interior do veículo GM Kadett.



Informações da polícia indicam que a vítima trafegava com seu veículo pelo bairro Linda Chaib, tendo pelo menos duas pessoas como passageiros. De repente, foi interceptado por dois suspeitos. Um deles teria efetuado disparos contra Fernando. A vítima tentou sair do veículo pelo lado do passageiro, mas, foi golpeado com facadas no abdômen.



Exames preliminares apontaram que Fernando foi atingido por seis disparos calibre 22 e por pelo menos cinco facadas. Logo após o crime, o local foi isolado e houve aglomeração de populares.



Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal estiveram no local e colheram as primeiras informações, as quais possam vir a apontar o autor do crime.



Informações extraoficiais dão conta que Fernando possuía passagem pela Polícia e tinha desafetos, principalmente, devido ao seu atual relacionamento amoroso.



No decorrer desta semana, um advogado fez contato com a Polícia Civil, informando que nos próximos dias, estaria apresentando o autor do crime, para que pudesse dar seu depoimento.