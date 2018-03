Prêmio da Quina sai para aposta de Mogi Mirim

Os números 7, 18, 29, 35 e 53 não vão sair tão cedo da cabeça de um grupo de mogimirianos. É que com os ‘números da sorte’, eles ganharam o prêmio de R$ 631.750,39 do concurso 4629 da Quina, que foi sorteado na quarta-feira, 14, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.



Através de um bolão feito por 20 pessoas na Lotérica Simpatia, na praça Rui Barbosa, a aposta foi a única a acertar os cinco números. Cada um dos membros do bolão ficará com uma fatia de R$ 31.587,50 do prêmio. Eles somente poderão receber o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal.



Para prêmios líquidos superiores a R$ 1.332,78, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos após dois dias da apresentação na agência da CEF.