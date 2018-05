Acidente causa morte de professora na rodovia SP-147

A professora Vânia Christina Caria Ribeiro, de 32 anos, moradora no bairro Vila Bianchi, morreu na noite da quarta-feira, 25, após a moto que conduzia, uma Yamaha T115, ser atingida por um veículo ainda não identificado.



O acidente aconteceu no quilômetro 68 da Rodovia SP 147, via que liga Engenheiro Coelho a Mogi Mirim, quando Vânia retornava para casa, após ter dado aulas.



Segundo apurado pelos policiais rodoviários Xavier e Simonisi, que foram acionados por um caminhoneiro que passou pela rodovia, a moto da professora foi atingida por trás, fazendo com que ela fosse atirada ao solo. O condutor do veículo, ainda não identificado, fugiu sem prestar socorro. Ainda foi apurado que outros veículos atingiram Vânia, que ficou caída na pista.



A morte da professora causou muita comoção entre alunos, pais e profissionais da área de educação. Ela lecionava em Engenheiro Coelho, Mogi Guaçu e Mogi Mirim, e segundo amigos, tinha muitos planos para o futuro. Qualquer informação sobre o autor do atropelamento pode ser repassada para a Polícia Civil, através do telefone 3806.3999.