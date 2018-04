Cineasta inglesa coloca abandono escolar em pauta

Flávio Magalhães



Uma multidão de aproximadamente 800 estudantes e mais de 20 professores se agrupou na quadra poliesportiva da Escola Técnica (Etec) “Pedro Ferreira Alves” na manhã de segunda-feira, 16, para discutir a evasão escolar. A motivação para o debate foi a visita da cineasta inglesa May Taherzadeh a Mogi Mirim.





May falou à representantes da comunidade escolar no ICA

May chegou ao Brasil no último domingo, 15, para participar de uma série de eventos que debatem a evasão escolar no ensino médio. Mogi Mirim estava no roteiro. O fio condutor das atividades foi justamente seu trabalho mais recente. Apresentado pela Unicef, usado por programas da ONU e premiado em 12 festivais de cinema mundiais, o curta-metragem “Mercy’s Blessing” (Uma Escolha) retrata a educação de crianças no Malawi (África).Evasão escolar é quando o aluno abandona a escola e não dá prosseguimento aos estudos. Diversos são os fatores podem fazer com que alguém deixe de estudar. A necessidade de trabalhar, falta de interesse pela escola, dificuldades de aprendizado, doenças crônicas, problemas com transporte escolar, falta de incentivo dos pais são alguns deles.O assunto também foi abordado na instituição ICA, no período da tarde, reunindo alguns alunos e professores de outros estabelecimentos de ensino, como as escolas “Valério Strang”, “Rodrigues Alves”, “Monsenhor Nora”, “Ernani Calbucci”, “Coronel Venâncio”, Etec e o Centro de Educação e Integração Social (Cebe) “Benjamin Quintino da Silva”.acompanhou o evento.Aos presentes, May explicou que no Malawi menos de 25% das meninas concluem o ensino fundamental, enquanto sequer 5% terminam o ensino médio. “É uma questão complexa, essas garotas não sabem que têm direito de estudar”, frisou. O filme suscitou uma série de debates nas comunidades daquele país e, com o apoio da Unicef, em diversos lugares do mundo.Para, May disse que história real que inspirou o curta-metragem foi de um rapaz do Malawi que voltou a estudar aos 30 anos de idade. Questionado pela cineasta por qual motivo, ele respondeu que a família não tinha condições de manter os filhos estudando ao mesmo tempo. “Então, ele se sacrificou para que o irmão continuasse na escola”, explicou.O filme já foi exibido em mais de 40 países ao redor do mundo e é usado como ferramenta de discussão de direitos humanos, justiça social, cidadania e igualdade de gênero. O filme dialoga diretamente com os alunos e promove debates e reflexões. “Usem suas vozes para criar a mudança. Pode começar pequeno, mas tenham certeza que isso vai se espalhar”, disse a cineasta aos jovens.May vem ao Brasil desta vez a convite do Congresso ClassUP- Escolas Exponenciais, onde falou a gestores escolares sobre o poder do storytelling. “Eu acredito que a narração de histórias, em suas diversas formas (como filme, música, drama) pode ser mais do que apenas entretenimento. Ela pode nos inspirar, aumentar nossa consciência, desafiar nossos pressupostos e concentrar nossas energias”, avalia a cineasta.No Brasil, a evasão escolar registrada no ensino médio é de aproximadamente 11%, segundo dados do Censo Escolar. De acordo com o levantamento, 12,9% e 12,7% dos alunos matriculados na 1ª e 2ª série do ensino médio, respectivamente, abandonaram a escola entre os anos de 2014 e 2015. O 9º ano do ensino fundamental tem a terceira maior taxa de evasão, de 7,7%, seguido pela 3ª série do ensino médio, com 6,8%.