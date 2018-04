Dra. Lúcia Tenório se filia ao PPS

Flávio Magalhães



A vice-prefeita Lúcia Tenório foi oficialmente recebida pelo PPS de Mogi Mirim na noite da última terça-feira, 27, em evento na pizzaria Terraço. A filiação ocorreu na presença do presidente estadual do partido, Arnaldo Jardim, deputado federal licenciado e atual secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e reuniu diversos nomes da legenda a nível municipal.



Em evento anterior, no Horto do Vergel, Jardim falou à imprensa que estava recebendo Lúcia “com muita alegria e muito entusiasmo” no PPS. “Ela está qualificada para exercer qualquer cargo, até para ser candidata a prefeita, se ela quiser, pois aqui tem espaço, tem legenda”, declarou o deputado licenciado, admitindo que a atual vice-prefeita pode ser candidata nas eleições de outubro.



Questionado por A COMARCA se existe a possibilidade de uma “dobradinha”, com a candidatura de Arnaldo Jardim ao Congresso Nacional e de Dra. Lúcia à Assembleia Legislativa, o presidente estadual do PPS afirmou que “gostaria muito” que isso ocorresse. Fez questão de reforçar, porém, que para a filiação da vice-prefeita não foi exigida nenhuma condição ou legenda para as eleições. “É uma aposta, como foi a contratação de Neymar pelo PSG”, comparou.



Aos jornalistas, Dra. Lúcia se disse “fã incondicional” do Solidariedade, partido pelo qual disputou as eleições de 2016, agradecendo a figura do presidente da sigla, o ex-vereador Leonardo Zaniboni. No entanto, admitiu que pesou o pouco apoio a nível estadual, uma relação desgastada desde quando o diretório paulista tentou expulsá-la, numa pressão para forçar uma aliança com o grupo de Ricardo Brandão (PMDB). “Meu objetivo é ajudar Mogi Mirim e no PPS percebo que vou conseguir”, justificou.



Marcaram presença no evento de filiação os vereadores do partido, Manoel Palomino e Gerson Rossi (que também é presidente do diretório municipal), o ex-vereador Laércio Pires e membros do Gabinete do prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB), que não pode comparecer, mas que, segundo Dra. Lúcia, apoiou e incentivou a mudança partidária.







Vice-prefeita foi recebida pelo presidente estadual do PPS, Arnaldo Jardim