Fatec terá novo curso no segundo semestre

No dia 8 de maio, serão abertas as inscrições para o vestibular da Fatec (Faculdade de Tecnologia) para o segundo semestre de 2018. E a novidade no processo fica para a inclusão de um novo curso que será aplicado pelo campus de Mogi Mirim. O Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica terá uma primeira turma com 40 vagas no período matutino. Até então, a formação era oferecida somente nas unidades de Sorocaba, Mauá e Itaquera.



De acordo com o diretor da Fatec de Mogi Mirim, André Giraldi, o curso atende uma demanda por mão de obra com essa exigência profissional. “Foram mais de 10 empresas da região solicitando um curso com esse perfil. Foi feito um estudo de viabilidade que se comprovou a demanda por oferta de emprego nessa área na região”, destacou.



Segundo ele, o tecnólogo de fabricação mecânica estará envolvido em processos de usinagem, soldagem, montagem e outros processos mecânicos. “Ele poderá planejar, controlar e gerenciar processos de desenvolvimento e melhoria de produtos no segmento de metalomecânica. É mais uma opção que a Fatec está oferecendo para a comunidade e para os jovens”, destacou.



A Fatec também oferece os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (manhã e noite), Projetos Mecânicos (noite) e Mecatrônica Industrial (tarde – 1º ao 4º período, e noite - quinto e sexto períodos). No Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica, cálculo, eletricidade, física e geometria analítica são algumas das disciplinas básicas para a compreensão do curso.



Além disso, o aluno vai aprender sobre a aplicação dos materiais utilizados na construção mecânica, na fabricação de equipamentos e ferramentas; processos mecânicos de usinagem e conformação; elaboração de processo de fabricação de um produto acabado como, por exemplo, uma peça a partir de uma barra de metal, entre outros.



Desenho técnico assistido por computador, software (CAD, CAE e CAM), hidráulica, pneumática, automação e robótica também fazem parte do currículo.



PORTAS ABERTAS

No próximo dia 4 de maio, a Fatec “Arthur de Azevedo” realizará a 9ª Edição do evento ‘Fatec de Portas Abertas’, Nesse dia, a instituição abre suas portas com uma programação especial para que a comunidade conheça os cursos de graduação oferecidos pela unidade e o papel do tecnólogo, participando de palestras e visitas monitoradas às instalações da Fatec, como salas de aula, laboratórios de ensino e pesquisam, bem como conhecendo as empresas da região que estarão expondo seus equipamentos de última geração e alta tecnologia.



A inovação neste ano será a Mostra de Projetos de Iniciação Científica e Trabalhos de Graduação desenvolvidos por alunos e professores da unidade. A mostra tem por objetivo levar ao conhecimento da comunidade externa e também das inúmeras empresas que estarão expondo no evento, a capacidade e o talento dos alunos, proporcionando reais oportunidades de estágio e emprego.



Com uma expectativa de público em torno de 10 mil pessoas, entre estudantes e visitantes, o evento acontecerá das 8h30 às 21h30. Entre os expositores, haverá participação ativa da Fatec de Itapira e das Estes (Escola Técnica) de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira, que também estarão divulgando o vestibular e Vestibulinho do segundo semestre.





: André justificou a demanda por mão de obra para abertura de um novo curso