Mogi recebe o São José/RS no ‘Vail Chaves’ sem a presença da torcida

Pela primeira vez na temporada, o Mogi Mirim fará uma partida oficial no estádio Vail Chaves. Neste domingo, 29, o Sapo recebe o São José/RS, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Só que a partida será realizada com os portões fechados, sem a presença de público. Isso porque o estádio está interditado pela Federação Paulista de Futebol desde outubro do ano passado.



Em seu site na Internet, a CBF informa que ‘em virtude da não apresentação dos laudos técnicos do estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim, o confronto será realizado com portões fechados, ou seja, sem venda de ingresso’. A entidade máxima ainda deu um prazo para que o clube apresentasse os laudos até às 15h de quinta-feira, 26, o que garantira a presença da torcida, mas, isso não aconteceu.



Na semana passada, a assessoria de imprensa do clube informou que o Mogi Mirim mandaria seus jogos no estádio Leonardo Barbieri, em Águas de Lindoia. Mas, a CBF não recebeu nenhum ofício do clube neste sentido. Ontem, a assessoria disse que a diretoria ‘resolveu jogar este primeiro (jogo como mandante) em Mogi Mirim mesmo’, mas, que os outros dois – contra Brusque/SC e Prudentópólis/PR - devem ser em Águas de Lindóia.



O jogo em casa, pelo menos, pode ser um trunfo para a equipe buscar a reabilitação na Série D. Na estreia, domingo passado, 22, o Mogi perdeu para o Prudentópólis, no Paraná, por 2 a 0. Neste jogo, o Sapo relacionou apenas 14 jogadores. Desses, 11 estiveram na campanha da Série A3 do Campeonato Paulista. Ou seja, alguns atletas que não permaneceriam no clube, acabaram ficando.



A zaga, por exemplo, foi a mesma utilizada em boa parte do estadual, com Hotton; Fabrício, Éder Baiano, Marcelo Felber e Gaúcho. No meio campo, Caio, Diego Justino e Pedro. E na frente, Rafael e Americano. O meia Ronaldo, que foi o camisa 10 na A3, ficou no banco. E ao invés de dois treinadores, como anunciado pelo clube, apenas Carlos Junior como comandante. É que Angelo Foroni deixou o Mogi antes mesmo da estreia na Série D.