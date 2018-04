PM abre concurso para 2,7 mil vagas

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Policia Militar do Estado de São Paulo. O objetivo do processo é o preenchimento de 2.700 vagas de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças, destinadas a candidatos do sexo masculino e feminino. Entre os requisitos está ter idade entre 17 e 30 anos. As inscrições serão recebidas no site www.vunesp.com.br, por meio de um formulário eletrônico, e o prazo expira em 19 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 50,00.



No ato de inscrição, o candidato deverá escolher o município para realizar as provas, dentre Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.



Os aprovados e admitidos pela PM terão remuneração inicial R$ 3.049,41, sendo que as parcelas que a compõem a remuneração consistem no valor padrão de R$ 1.178,88, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), no valor de R$ 1.178,88, e insalubridade, no valor de R$ 691,65.



O concurso é composto por prova objetiva, avaliação dissertativa, exame de aptidão física, exames de saúde de caráter eliminatório, avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, e análise de documentos. A prova objetiva e a avaliação dissertativa serão aplicadas, simultaneamente, no dia 3 de junho.

Vale ressaltar que a validade deste certame é de seis meses, a contar da data de sua homologação e poderá, a critério da administração pública, ser prorrogado por igual período.



Outras informações, no site www.vunesp.com.br.