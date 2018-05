Prefeitura vai conceder reajuste de 1,5%

Flávio Magalhães



Em uma reunião na Câmara Municipal, no final da tarde de quarta-feira, 18, a Prefeitura revelou que vai conceder 1,5% de reajuste ao funcionalismo público. “Se fossemos analisar friamente os números, seria zero de novo. Mas estamos fazendo o possível”, declarou o secretário de Finanças Roberto de Oliveira Júnior.



Para justificar o índice, o secretário de Finanças explicou que a Prefeitura ainda está acima do chamado limite prudencial, o teto de gastos permitido pela lei com o funcionalismo público. Além disso, algumas expectativas de arrecadação do município foram frustradas, entre elas uma licitação para venda da folha de pagamento da Administração (o contrato atual com a Caixa está terminando), por R$ 5 milhões, na qual nenhum banco se interessou.



Houve também a expectativa de que a arrecadação de ISS através das operações de cartão de crédito chegasse a R$ 4,2 milhões, a partir do repasse do imposto para o município onde ocorreu a transação com o cartão. No entanto, as operadoras responsáveis pelos cartões entraram na Justiça e o STF (Supremo Tribunal Federal) concedeu liminar para que os valores fossem mantidos em apenas três municípios, como ocorre hoje em dia.



O índice de 1,5% de reajuste deve significar um aumento de R$ 2,3 milhões mensais na conta da Prefeitura. “É uma situação ainda complicada”, avaliou Oliveira Júnior. “O desafio é o segundo semestre, quando eu não tenho a arrecadação que tenho agora. É só gasto”, considerou.



O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) classificou o governo como “inviabilizado”, em razão da crise financeira. “Não vamos conseguir investir R$ 100 mil com recursos próprios”, previu. “Se não fossem os detentos do CR, não conseguiríamos fazer o que estamos fazendo”, afirmou, em relação à limpeza pública. “Precisamos encontrar uma saída democrática e justa”.



LASTIMÁVEL

“Como servidor público, considero lastimável”, disparou o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mogi Mirim (Sinsep), Luciano Ferreira de Mello. A principal pauta da categoria era o reajuste de 10,03% nos salários. O número solicitado ao prefeito buscava cobrir a inflação dos últimos dois anos (uma vez que houve reajuste zero em 2017) e acrescentar um ganho real de 2,5% aos salários dos servidores públicos, defasado com o tempo.



Mello também considerou que “o sindicato ficou de lado”, uma vez que não houve resposta da Prefeitura durante as negociações e a entidade sequer foi convidada para a reunião de quarta-feira. “Foi uma questão de política partidária, tentando convencer a população. Mas a Prefeitura esquece que a população também é formada por servidores públicos e suas famílias”, afirmou o presidente do sindicato.



O projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, deve ser votado nas próximas sessões da Câmara Municipal para que entre em vigor no 1º de maio.







Prefeito afirmou que governo está 'insustentável'