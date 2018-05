Rocam detém mulher após furto em quatro lojas

A Ronda Ostensiva com Motocicletas (ROCAM), da Polícia Militar, deteve no final da tarde de ontem, Ana Paula Pacceli, 25, acusada de ter praticado furtos em pelo menos quatro estabelecimentos comerciais da região central da cidade.



Os policiais Siqueira, Odair e Gnann estavam em patrulhamento quando foram acionados por comerciantes. Segundo os relatos das vítimas, a autora do crime estaria com uma criança de menos de um ano no colo, quando praticou as ações, que totalizaram o valor de R$ 963,76 em mercadorias.



Um comerciante da rua Conde de Parnaíba relatou que a suspeita teria furtado objetos e colocado em um veículo GM Corsa. No momento da chegada dos policiais, a autora estava no interior de uma loja, a qual já havia furtado.



Quando foi apresentada para os policiais, ela negou o crime, dizendo que havia comprado as mercadorias, porém, não possuía qualquer nota de compra. Durante a conversa, acabou confessando o crime.



No total foram furtados 69 itens dos quatro estabelecimentos, todos recuperados e entregues aos responsáveis. A mulher foi encaminhada à Central de Polícia Judiciaria, sendo autuada por furto qualificado. Após prestar seu depoimento, Ana Paula foi colocada em liberdade.