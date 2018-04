Rodovia Mirim-Guaçu vai passar por recuperação

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou na segunda-feira, 2, no Palácio dos Bandeirantes, investimentos para obras de modernização e recuperação de rodovias estaduais e estradas vicinais. Entre elas, a Rodovia Nagib Chaib, em Mogi Mirim, via de acesso para o município de Mogi Guaçu. Sob mediação do deputado Barros Munhoz (PSB), o acordo foi assinado pelo secretário de Governo, Danilo Zinetti.



“É uma via de intenso fluxo entre os municípios. Constatamos a situação das pistas de rolamento e recorremos ao Estado, fomos atendidos e o serviço beneficiará a população das duas cidades”, explicou Zinetti. “Esse é o resultado de um trabalho em que foi aplicado muito empenho e esforço, pois conseguimos os recursos em um período de crise econômica nacional, ou seja, garantimos um saldo que é positivo para o município”.



De acordo com a Administração Municipal, serão investidos R$ 600 mil em materiais, incluindo os serviços de recapeamento, alargamento das vias, sinalização de solo e placas informativas, tanto em ambos os sentidos da pista quanto em duas rotatórias. A Rodovia SP 167 – Deputado Nagib Chaib – possui extensão de aproximadamente cinco quilômetros e é administrada pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagem).



No entanto, está tramitando junto ao Estado a viabilidade de autorizar a concessão da via para o município. A via é a única ligação interna entre as cidades mogimiriana e guaçuana que, juntas, alcançam quase 300 mil habitantes.



Além de 33 rodovias paulistas administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), como é o caso da Nagib Chaib, mais 40 estradas sob administração municipal também serão contempladas. Serão 99 municípios contemplados pela iniciativa do governo do Estado, totalizando um investimento de R$ 506,3 milhões.



Os editais de licitação para contratar as obras nas rodovias estaduais foram publicados na terça-feira, 3. O processo licitatório correrá na modalidade Concorrência Menor Preço. No total, 936,6 quilômetros de rodovias e vicinais serão contemplados pelo pacote.



“Infraestrutura e logística são grandes geradoras de emprego e ativam fortemente a economia. As obras também ajudam os municípios na arrecadação do Imposto sobre Serviços, além de atrair investimentos e melhorar a produtividade”, afirmou o governador Alckmin. "Produtividade é tudo de que o país precisa. Essa precisa ser uma agenda nacional".







