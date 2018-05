‘A Comunicação deve servir ao bem’, defende bispo de Amparo

Flávio Magalhães



O bispo da Diocese de Amparo, Dom Luiz Gonzaga Fechio, esteve em Mogi Mirim na tarde de ontem, 11, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, a ser celebrado neste domingo, 13. Em visita a redação do jornal A COMARCA, Dom Luiz conversou com jornalistas e divulgou a mensagem do Papa Francisco para esta data.



“A Comunicação precisa estar a serviço do bem, qualquer tipo de comunicação, mas principalmente os meios de comunicação”, reforçou o bispo diocesano. Durante aproximadamente uma hora, Dom Luiz conheceu as instalações de A COMARCA e teve acesso ao arquivo do jornal referente a cobertura do Congresso Eucarístico de Mogi Mirim, realizado em 1945, e a inauguração da Igreja Matriz de São José, em 1943.



A carta do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais condena as notícias falsas, conhecidas como fake news, trazendo exemplos bíblicos de como a Comunicação pode ser distorcida, como nas passagens em que Caim mata Abel e da Torre de Babel, ambas do livro do Gênesis.



O Pontífice considera que a primeira fake news, que remonta aos primórdios da humanidade, foi aquela contada pela serpente à Eva, que culminou no “pecado original” e consequente expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, segundo a Bíblia. “Mesmo uma distorção da verdade aparentemente leve pode ter efeitos perigosos”, adverte Francisco.



É a segunda vez que Dom Luiz leva a mensagem do papa aos meios de comunicação. O bispo diocesano, que está em Amparo desde 2016, visitou os veículos daquela cidade no ano passado. Em 2018, Mogi Mirim foi a escolhida, já que é a maior da diocese, que abrange 11 municípios e 32 paróquias.



No escritório de A COMARCA, Dom Luiz foi recebido pela diretora do jornal, Renata Tomaz Macedo Bueno de Carvalho, e conversou também com dona Maria da Conceição Piccolomini de Azevedo, regente do coral Santa Cecília e viúva do jornalista Arthur de Azevedo. A COMARCA foi o primeiro veículo de comunicação do roteiro do bispo diocesano em Mogi Mirim, que em seguida conheceu a STV, a rádio Transamérica e o jornal O Popular.



Hoje, 12, em Jaguariúna, a Pastoral da Comunicação da Diocese de Amparo realiza um encontro na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a partir das 14h. A programação do encontro conta com uma reflexão de Dom Luiz sobre a mensagem do Papa Francisco. O evento é aberto a todos.





Dom Luiz Gonzaga Fechio