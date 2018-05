Acimm entrega duas motos para a GCM

A Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), entregou na manhã de quinta-feira, 3, as duas motocicletas que farão a fiscalização do centro comercial do município, pela Guarda Civil Municipal (GCM). Os veículos foram adquiridos para efetuar o policiamento preventivo. Além da economia, as motocicletas ainda agilizarão possíveis perseguições.



As motos foram oficialmente entregues pelo presidente-interventor da entidade, Jorge Antonio Barbosa, ao secretário de Governo Danilo Zinetti, representando o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB), e ao secretário municipal de Segurança Pública, José Luiz da Silva.



A doação foi uma iniciativa do ex-presidente da Acimm, Sidney Coser, e só foi possível graças ao bom resultado de público da palestra do professor Mário Sérgio Cortella, em 7 de fevereiro. Ao todo, foram investidos R$ 48 mil. No ano passado, o então secretário de Segurança Thiago Toledo participou de um encontro na entidade em que solicitou a ajuda para coibir ações criminosas na região central.



Com a iniciativa será possível efetuar o policiamento de forma preventiva, dando tranquilidade aos comerciantes de um modo geral. As duas motocicletas, modelo XRE 300, foram doadas já adesivadas e com todo equipamento necessário para realizar o patrulhamento. Além disso, a Acimm também efetuará a doação dos capacetes e botas para os guardas municipais que ocuparão os veículos.