Carlos Nelson decreta ponto facultativo em Mogi Mirim

O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) decretou ponto facultativo para amanhã, quarta-feira, 30. A medida é devido aos desdobramentos da situação nacional sobre o desabastecimento de combustível no país.



A iniciativa também garante economia em relação à frota, bem como em serviços que requerem produtos transportados por caminhões. Escolas e creches da rede municipal de ensino também não vão funcionar com o ponto facultativo.



Apenas as Secretarias de Finanças e Negócios Jurídicos prestarão atendimentos relativos a adesão dos contribuintes aos parcelamentos dos débitos com a Prefeitura. A totalidade dos serviços será retomada na segunda-feira, 4.



Prossegue em vigor o decreto 7725/25 declarando situação de emergência no município e determinando a não interrupção dos serviços públicos essenciais. Confira o que abre e fecha nesta semana, segundo informações da Prefeitura:



Saúde

UPA 24H: os serviços serão mantidos normalmente;

Transporte de urgência/emergência: o SAMU e as ambulâncias possuem capacidade para atendimento por até mais uma semana;



Educação

As aulas nas escolas municipais ocorrem normalmente nesta terça-feira, 29, mas param amanhã. O transporte escolar rural terceirizado está interrompido, e os alunos de bairros rurais terão os conteúdos repassados posteriormente;



Transporte coletivo urbano

A partir de quarta-feira (30), a Viação Fênix comunicou que haverá o funcionamento somente das linhas com maior número de passageiros, enquanto as consideradas de menor fluxo serão interrompidas.



Coleta de lixo

A Construrban realizará a coleta em toda a cidade na quarta-feira (30). Porém, na quinta-feira (31) e sexta-feira (1) o serviço não será realizado. A solicitação é que não seja colocado sacos de lixos nas ruas nesses dias;



Segurança pública/Defesa Civil

Embora operando com racionalidade, a frota municipal está em funcionamento. Grande parte é abastecida com diesel e a Prefeitura dispõe de bomba própria para abastecimento com capacidade para, pelo menos, mais uma semana.



Serviço de abastecimento de água

O SAAE atenderá apenas ocorrências referentes a manutenção operacional corretiva. A medida visa economizar combustível, a fim de evitar o comprometimento no abastecimento de água.



Dívida Ativa

Nesta terça e quarta-feira até às 18h, a Secretaria de Finanças realiza atendimento aos contribuintes que estão aderindo ao programa de pagamento à vista ou parcelamento de débitos com a Prefeitura. Como no dia 31 é feriado – último dia para adesão ao programa – o atendimento também será realizado excepcionalmente na próxima segunda-feira, 4. O munícipe deverá comparecer no Setor de Dívida Ativa, localizado na rua Dr. José Alves, 129, no Paço Municipal.





