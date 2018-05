Clube Mogiano pegará o Corinthians nas semifinais

Resta apenas um jogo para Clube Mogiano decidir o título do Campeonato Paulista promovido pela Federação Paulista de Handebol, na categoria infantil feminino. Nesta semana, foram realizados os últimos jogos da primeira fase, cujos resultados definiram os confrontos das semifinais. O Recanto vai enfrentar o Corinthians, no dia 8 de junho, às 18h, no ginásio do Clube Mogiano, em Mogi Mirim.



O confronto foi conhecido após o último jogo do Recanto na fase de classificação. Na quarta-feira, 23, as meninas receberam o Time Jundiaí, em Mogi Mirim, e venceram pelo placar de 31 a 17. Mais do que a vitória e escolha de Ana Júlia Porfírio como a melhor jogadora da partida, está o fato de que o Recanto terminou a primeira fase com a melhor campanha dentre todas as equipes participantes. Foram oito jogos e oito vitórias.



Essa condição credenciou o Clube Mogiano a ter a vantagem de jogar em casa na fase final da competição. A começar pela semifinal, no dia 8, contra o Corinthians. Trata-se de um jogo único. Se vencer, o Recanto decide o título no dia 16 de junho, também em casa, contra o vencedor da outra série semifinal, entre São José dos Campos e Time Jundiaí. Em caso de derrota na semi, o time mogimiriano disputará o terceiro lugar, ainda sem data agendada.



Embora tenha feito uma campanha impecável na primeira fase, quando venceu todas as partidas, o que, de certo modo, surpreendeu o seu treinador Bruno Camargo, o Clube Mogiano sabe que, a partir de agora, não pode vacilar. “Acredito que o campeonato começa agora”, atentou Camargo, fazendo referência ao nível de competitividade que uma fase decisiva exige.



Vale lembrar que antes da semifinal do Campeonato Paulista, o time de handebol infantil feminino do Clube Mogiano participará do Atibaia Handball Cup, competição que acontece de 31 de maio a 3 de junho, em Atibaia. O Atibaia Handball Cup chega em 2018 à oitava edição, promovendo um dos maiores intercâmbios da modalidade, contando com a participação de 55 equipes de oito estados, e mobilizando cerca de 700 atletas.





O time infantil feminino do Recanto é a sensação do estadual de handebol





O time mirim (sub12) do Recanto teve um aproveitamento de 100% no terceiro Circuito Mirim de Handebol, também promovido pela Federação Paulista de Handebol, que aconteceu sábado, 19, em São Bernardo do Campo. Foram dois jogos e duas vitórias: 20 a 3, sobre o Centro Olímpico (Ana Kalu foi a melhor jogadora) e 11 a 7 sobre o Corinthians (Maria Luiza Dovigo foi a melhor jogadora). Faltam três etapas para o circuito final.O handebol do Clube Mogiano conta com o patrocínio do Colégio Educar, Unimed da Baixa Mogiana, Mundo Verde - Mogi Mirim, Boteco Vô Jaca - Agua Doce Cachaçaria, Regente Odontologia, Mojica Bar e Restaurante, Del Bianchi – Trio, Supermercado São João e Osteopatia - Tiago Cardoso. Além disso, tem o apoio da Prefeitura de Mogi Mirim e da Comissão de Pais.