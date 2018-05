Etec e faculdades locais suspendem aulas

A Escola Técnica (Etec) "Pedro Ferreira Alves", a Faculdade de Tecnologia (Fatec) "Arthur de Azevedo" e a Faculdade Santa Lúcia anunciaram a suspensão das aulas nesta segunda-feira, 28, oitavo dia da greve dos caminhoneiros. As instituições levaram em conta as dificuldades de locomoção ocasionadas pela falta de combustíveis.



A Etec e a Fatec comunicaram que devem monitorar a situação pelos próximos dias e, então, se posicionarem a respeito da manutenção ou suspensão das atividades no decorrer da semana. A Faculdade Santa Lúcia adiantou o cancelamento das aulas também na terça-feira, 29. Em todos os casos, as aulas devem ser repostas futuramente.



Na rede municipal de ensino as atividades seguem normalmente nas escolas e creches. No entanto, o transporte dos alunos da área rural está suspenso em virtude do desabastecimento de combustível. A medida não atinge o transporte escolar urbano. As escolas contam com abastecimento de mantimentos e outros insumos necessários para garantir as aulas, segundo informou a Prefeitura em nota divulgada nesta segunda-feira.



A partir amanhã, 29, haverá nova avaliação da Secretaria Municipal de Educação para definir como será o cronograma de aulas no decorrer da semana. As atividades na rede estadual de ensino também estão mantidas nesta segunda-feira, com exceção da Etec e da Fatec.



SERVIÇOS

A Viação Fênix informou que deve operar com, no mínimo, 50% das linhas nesta segunda-feira. Com isso, algumas linhas podem ser suspensas, mas a empresa informou que evitará deixar itinerários sem ônibus.



A Construrban, empresa responsável pela coleta de lixo na cidade, irá realizar os trabalhos hoje com 50% da sua capacidade. A coleta será priorizada nas escolas, unidades de saúde e órgãos municipais. A coleta nas residências segue temporariamente suspensa nesta segunda-feira, enquanto é aguardado o reabastecimento dos veículos.



Embora operando com racionalidade, a frota municipal das secretarias de Saúde e Segurança Pública estarão disponíveis normalmente no dia de hoje. Grande parte é abastecida com diesel e a Prefeitura dispõe de bomba própria para abastecimento com capacidade para, pelo menos, mais uma semana.



O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) irá realizar uma reunião nesta segunda-feira com seus secretários para nova avaliação e tomada de decisões para que os munícipes sejam menos prejudicados até que o abastecimento de combustível seja normalizado.





Etec suspendeu aa aulas nesta segunda-feira