‘Fatec de Portas Abertas’ atrai 10 mil

Aproximadamente dez mil pessoas visitaram as instalações da Faculdade de Tecnologia “Arthur de Azevedo” durante o evento “Fatec de Portas Abertas”, realizado durante o último dia 4. Os visitantes puderam conhecer a infraestrutura e os cursos oferecidos pela instituição mogimiriana, bem como as inúmeras empresas da região que fizeram a exposição de seus produtos e tecnologia na feira.



Neste ano o evento realizado no campus da Fatec de Mogi Mirim contou com a participação de inúmeras empresas expositoras, cujos estandes foram distribuídos numa área de aproximadamente 1,3 mil metros quadrados para a visitação do público, além da apresentação dos laboratórios da unidade, o oferecimento de oficinas realizadas pelas empresas Mitsubishi, Tecmes e Kazap e a Mostra de Projetos de Iniciação Científica e Trabalhos de Graduação dos alunos da faculdade, que tiveram a oportunidade de mostrar aos visitantes o talento e a competência dos futuros profissionais das áreas de mecânica, mecatrônica e TI.



Escolas dos municípios de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Engenheiro Coelho, Itapira, Conchal, Aguaí, Limeira e Santo Antônio de Posse realizaram visitas monitoradas durante o evento. Diretores das Fatecs de Americana, Araras e Itapira marcaram presença, assim como representantes de empresas parceiras da instituição. Compareceu ainda a vice-prefeita de Mogi Mirim, Lúcia Tenório (PPS).



“Esperamos que o evento tenha contribuído de alguma forma a todas as empresas expositoras, bem como aos visitantes. O evento refletiu uma comunidade mais unida e experiente e que, com o passar dos anos, se aprimora cada vez mais. Desejamos sucesso para as parcerias estabelecidas durante o evento, e que as amizades e laços resultantes não sejam esquecidos”, comemorou o diretor da Fatec de Mogi Mirim, André Giraldi.



“Agradecemos em especial, às empresas patrocinadoras e à Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, pois sem seu precioso apoio não seria possível realizarmos o evento e também às empresas expositoras de modo geral, às empresas de apoio, à Diretoria de Ensino de Mogi Mirim, às Etecs das cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, à Fatec de Itapira e às Prefeituras Municipais das cidades de Conchal, Engenheiro Coelho e Santo Antonio de Posse que gentilmente cederam transporte aos alunos das escolas estaduais para a visita monitorada”, elencou.