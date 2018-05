Fatec inaugura escritório de carreiras

Flávio Magalhães



A Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” anunciou na última terça-feira, 15, a criação do Escritório de Carreiras, uma plataforma online disponível no site da instituição (fatecmm.edu.br) que tem por objetivo reunir vagas disponíveis no mercado de trabalho nas áreas de tecnologia.



Até então, a divulgação de oportunidades de emprego se dava por distribuição de panfletos ou cartazes e listas de e-mail. O novo método promete ser mais eficiente, de acordo com a direção da Fatec, além de ser aberto a toda comunidade, já que as vagas serão divulgadas publicamente no site da faculdade de forma gratuita e sequer exigem um cadastro prévio.



Para as empresas, também ficou mais prática. Para divulgar uma vaga, basta acessar o Escritório de Carreiras e preencher um formulário online. Após avaliação da faculdade, a oportunidade de emprego é publicada no portal. A Fatec também manterá uma lista com os principais sites de emprego no Brasil e com as agências da região que aceitam cadastro de currículo.



Para o aluno da instituição há uma vantagem: uma área do site dedicada exclusivamente aos estágios supervisionados. Nessa seção, o estudante encontra os professores que podem auxiliá-lo, os horários de atendimento, os documentos e informações para dar início ao estágio, a equivalência profissional, além de relatórios e avaliações de desempenho.



A ideia para desenvolver o Escritório de Carreiras veio da Fatec de São José dos Campos. Depois, em pesquisas, outros modelos semelhantes foram descobertos na PUC do Rio Grande do Sul e na Universidade de São Paulo (USP). “Poucas faculdades têm esse tipo de apoio, isso deve auxiliar muito nosso aluno”, destacou o diretor André Giraldi.



Para o futuro, a plataforma deve evoluir e ganhar novas funcionalidades. Já há um projeto, por exemplo, para disponibilizar os currículos de alunos egressos para as empresas da região que precisem de mão de obra especializada. “Estamos trabalhando para criar um sistema seguro para esse banco de currículos”, revelou Giraldi.