Mogimiriano conduzia carro envolvido em morte de jovem

A jovem Aline Beatriz Donizeti, de 28 anos, moradora de Estiva Gerbi, morreu na noite do sábado 28, após o carro que ocupava colidir violentamente contra um poste da rede telefônica. O acidente aconteceu na estrada vicinal Vicente Ortiz de Camargo, no bairro da Roseira, em Mogi Guaçu.



Aline estava acompanhado do noivo, Luiz Gustavo Coscarelli, 40, morador de Mogi Mirim, quando aconteceu o acidente. Os guardas municipais Machado e Mariano estavam em patrulhamento pela Zona Rural, quando depararam com o veículo VW Polo, de Mogi Mirim, parado no sentido contrário.



Por razões que estão sobre investigações, o veículo teria se chocado inicialmente contra uma cerca, depois de ficar desgovernado, e posteriormente, contra o poste, atingindo o lado da passageira, onde Aline estava. Ela sofreu ferimentos na face e no crânio. Após a colisão, o carro foi projetado para o lado oposto do sentido de direção.



Segundo os GCMs, o condutor desceu do carro e, em pânico, pediu por socorro. Aline foi encaminhada pela equipe do SAMU à Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Coscarelli, sofreu ferimentos leves e foi medicado. E ainda autorizou a coleta de sangue para exames de dosagem alcoólica.



O veículo foi apreendido, já que através de pesquisas, ficou constatado que o condutor estava com sua CNH suspensa. Além disso, o carro encontrava-se com licenciamento atrasado.