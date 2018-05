Sem sustos, Romaria atrai mais de 600

Flávio Magalhães



A Romaria de Cavaleiros realizada no último domingo, 6, atraiu cerca de 600 romeiros e foi considerada um sucesso pela organização do evento. Por aproximadamente duas horas foi percorrido um trajeto entre as regiões Oeste, Sul e central do município, culminando na Praça Tiradentes, no bairro de Santa Cruz.



Desde às 10h, aliás, a Praça Tiradentes foi isolada pela organização do evento, para evitar o estacionamento de veículos e permitir o livre fluxo da Romaria. A concentração e desembarque de cavalos ocorreu no alto do bairro de Santa Cruz, na entrada da cidade, por volta do meio-dia. Às 14h, os romeiros começaram o percurso rezando uma oração do Pai-Nosso e uma Ave Maria.



A partir daí o evento foi animado por um locutor, que intercalava músicas sertanejas de raiz. A frente do cortejo havia uma caminhonete carregando a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e uma Santa Cruz, seguida por outro veículo que carregava as bandeiras de Mogi Mirim, do Estado de São Paulo e do Brasil. Ao fim, havia uma ambulância.



Com o apoio da Prefeitura, viaturas da Guarda Civil Municipal, bem como da Polícia Militar, acompanharam os romeiros. O setor de fiscalização e trânsito também auxiliou nos trabalhos. Já o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) foi responsável por algumas ligações de água para dar de beber aos cavalos.



Sem um padre, de maneira oficial, desde que a Paróquia de Santa Cruz abriu mão da organização do evento, a Romaria deste ano recebeu as bençãos de Monsenhor Clodoaldo de Paiva. Ao passarem pela Rua Santa Cruz, em frente a residência de Padre Paiva, os romeiros prestaram homenagens ao sacerdote, idealizador da Romaria de Cavaleiros, há mais de 50 anos. Da sacada, ele abençoou os cavaleiros.



Após às 16h, com o fim do trajeto, houve a dispersão. Não houve ocorrência de tumulto ou perturbação do sossego, como era comum em anos anteriores. Fato determinante para isso, segundo os organizadores, foi um conjunto de fatores que vão desde o fato de haver uma comissão organizadora a frente dos trabalhos até o apoio do Município e das forças de segurança.



A organização da Romaria enalteceu o apoio da Prefeitura, na pessoa do prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB), da Secretaria de Segurança Pública e Guarda Municipal, da Secretaria de Agricultura, do Bem-Estar Animal, do Saae, da Câmara Municipal, Rádio Transamérica, do Monsenhor Paiva e do deputado Barros Munhoz (PSDB) pelo carro de som onde foi anunciada a campanha de arrecadação de mantimentos e produtos de higiene para a Santa Casa.