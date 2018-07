Casal é vítima de assalto em chácara na Cachoeira

Três homens invadiram na tarde da quinta-feira, 21, uma chácara localizada na estrada da Cachoeira, rendendo os proprietários e um vizinho do casal, que estava no local no momento do crime. Um dos invasores estava armado.

O roubo aconteceu por volta das 16h. As vítimas estavam trabalhando na propriedade e foram surpreendidos pelos criminosos, que ganharam o interior da chácara, entrando pela propriedade vizinha.



Os bandidos renderam os presentes e fizeram ameaças a todo o momento, exigindo objetos de valor e dinheiro. Após buscas, os criminosos se apoderaram de R$ 100,00, dois aparelhos celulares, um tonel de pinga e do veículo Fiat Strada, de propriedade do casal.



Todos foram trancados em um quarto, sendo que os assaltantes disseram que retornariam. As vítimas conseguiram se libertar. Em conversa com outros vizinhos, foram informados que elementos estranhos tinham sido vistos nos últimos dias nas redondezas.