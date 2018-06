Clube Mogiano conquista título em duas categorias de handebol

A cada ano, o Clube Mogiano mostra a sua força no trabalho de base realizado no handebol feminino. São conquistas e mais conquistas que colocam o Recanto como uma das potências de base do país. O mais recente sucesso foi no Atibaia Handball Cup 2018, competição que foi realizada de 31 de maio a 3 de junho, em Atibaia. O Atibaia Handball Cup promove um dos maiores intercâmbios da modalidade, contando com a participação de 55 equipes de oito estados, e mobilizando cerca de 700 atletas.



Com um grupo de 33 atletas, o Recanto participou do torneio nas categorias mirim, Infantil e cadete. E foi premiado com as três equipes. E duas, como campeãs. O mirim chegou à decisão contra o Ábaco, de São Paulo, após vencer, na primeira fase, o Sesp São José por 19 a 4; o Pinheiros por 19 a 8; e o Ábaco, por 14 a 8. Nas semifinais, derrotou o Corinthians por 17 a 9 e, na final, sagrou-se campeão invicto e com 100% de aproveitamento com uma nova vitória sobre o Ábaco, por 12 a 10.



O Infantil também foi campeão invicto. Na primeira fase, vitórias sobre Atibaia por 29 a 8; e Corinthians, por 16 a 8; e empate em 13 a 13 com o Castro Alves/ES. Na semifinal, passou pelo Pinheiros pelo placar de 15 a 9. E na decisão, reencontrou o representante do Espírito Santo. Num jogo equilibradíssimo, definido nos lances finais, o Recanto ficou com o título com uma vitória apertada por 27 a 26.



Por fim, o time da categoria cadete foi o único que não chegou à decisão. Mas, terminou a competição vencendo. Na primeira fase, passou pelo Mangueira/RJ por 28 a 6; e pelo Brasília/DF por 23 a 16; e perdeu para Arceburgo/MG, por 21 a 19. Na semifinal, a equipe mogimiriana enfrentou novamente as mineiras e, como na fase anterior, Arceburgo venceu por 23 a 18. O resultado tirou o Recanto da decisão. Na disputa pelo terceiro lugar, o Clube Mogiano se despediu do Atibaia Handball Cup vencendo o Corinthians pelo placar de 25 a 16.





Campeãs em Atibaia, meninas do infantil agora visam o Brasileiro de Clubes





Nem bem comemorou o título em Atibaia e o time infantil do Clube Mogiano já se prepara para outro desafio. No período de 19 a 23, o Recanto estará participando do Campeonato Brasileiro de Clubes. A competição será disputada em Vitória, no Espírito Santo, e a equipe mogimiriana está no Grupo B, ao lado de ACES/Castro Alves/ES, Grêmio/Motiva/PB, e JR-98/P.Sul/DF.A estreia do Recanto será no dia 19 de junho, contra o Grêmio/Motiva. Depois, joga no dia seguinte, contra o ACES/Castro Alves, e encerra a fase de grupos contra o JR-98/P.Sul no dia 21. No dia 22, acontece a fase semifinal e os jogos finais – decisão e disputa pelo terceiro lugar - serão no dia 23. Todas as partidas do brasileiro serão disputadas no Ginásio Jaime Navarro de Carvalho.