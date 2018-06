Elias Ajub lança pré-candidatura a deputado estadual

O PRB apresentou a pré-candidatura do psicólogo Elias Ajub para deputado estadual. Filiados, amigos e familiares de Elias participaram do ato realizado no Buffet Santa Cruz, no último dia 1, que serviu para recepcionar o presidente da executiva nacional do partido, o ex-ministro da Indústria e Comércio Exterior Marcos Pereira, além do presidente do PRB estadual, Sérgio Fontellas.



Elias foi candidato a prefeito, na ocasião pelo PR, nas eleições mogimirianas de 2016. Foi o terceiro colocado, com 13,69% dos votos válidos – 5.720 votos. “Foi minha primeira eleição, um trabalho de apenas de seis meses, contra outros candidatos que estão na vida pública há décadas. Fui candidato sem coligação e, proporcionalmente, fui o mais votado, se levar em conta que todos os outros candidatos contaram com partidos coligados”, afirmou.



Depois da eleição, Elias teve rápida passagem pela Secretaria Municipal de Saúde da gestão de Carlos Nelson Bueno (PSDB), de onde se desligou no início do ano passado. Continuou politicamente ativo e passou a receber convites de outros partidos. No final de 2017, sua esposa Luciana Ajub assumiu a presidência do PRB e Elias se filiou a este partido meses depois.



Pré-candidato a deputado federal, Marcos Pereira enalteceu o potencial político de Elias Ajub, tanto que afirmou que isso justificou sua vinda à cidade. “O Elias foi muito bem votado em 2016 e é o nome certo para fortalecer o PRB em Mogi Mirim”, disse. Elias agradeceu o apoio e se prontificou a trabalhar para levar o PRB a ser protagonista nas próximas eleições.



Ajub tem se reunido com outras lideranças políticas locais para viabilizar a proposta concreta de que Mogi Mirim precisa ter um representante na Assembleia Legislativa do Estado. “Me coloquei à disposição do partido, porque temos que buscar alternativas reais que satisfaçam o mogimiriano, que anda muito decepcionado com a política local”, avaliou.