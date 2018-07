Lotéricas deixarão de receber conta de energia; confira locais de pagamento

A partir do dia 1 de setembro, as casas lotéricas não vão mais aceitar o pagamento de contas de energia elétrica. Nesta semana, a Elektro confirmou o rompimento do convênio com a Caixa Econômica Federal, medida que afeta não só Mogi Mirim, mas todas as 228 cidades atendidas pela concessionária em São Paulo e Mato Grosso do Sul.



“As condições impostas pela Caixa Econômica Federal inviabilizaram a continuidade do convênio de arrecadação”, justiçou a Elektro em nota. “O contrato que permitia as lotéricas receber o pagamento das contas de energia foi extinto em decorrência da elevação de quase 48% no valor da tarifa por fatura arrecadada”, continuou.



No entanto, a Elektro garante que os clientes permanecerão contando com várias opções de pontos para quitação das contas. A empresa deve disponibilizar mais de 1,1 mil pontos em São Paulo e Mato Grosso do Sul que serão informados aos clientes nas contas de energia dos meses de julho e agosto. A lista completa já está disponível no site da concessionária: www.elektro.com.br.



Os estabelecimentos credenciados para o pagamento das faturas de energia são comércios como farmácias, mercados, padarias e papelarias. A empresa também disponibiliza a possibilidade de quitação das faturas por meio de débito automático, sem a necessidade de deslocamento do cliente.





Pontos de pagamento da conta de energia em Mogi Mirim:





Rua Dr. Jose Bonifácio, 120, Centro – CorreiosRua Marciliano, 518, Centro – CorreiosRua Quinze De Novembro, 145, Centro – Talisma (Correspondente Bradesco)Rua Romeu Albani, 5, Parque Real - Supermercado Real (Correspondente Bradesco)Rua Bolivia, 429, Vila Universitária - Supermercado Lavapés (Correspondente Bradesco)Rua Cel. Ferreira Alves Adorno, 210, Nova Mogi - Carrefour (Correspondente Bradesco)Rua Padre Roque, 106, Centro - Drogaria Familiar (Correspondente Bradesco)Rua Marques, 879, Vila Bianchi - Supermercado Lavapés (Correspondente Bradesco)Avenida Pedro Botesi, 2224, Jardim Scomparim - Drogaria Viva Farma (Correspondente Itaú)Praça Duque De Caxias, 24, Centro - Guaçu Comercio De Alimentos (Correspondente Itaú e Santander)Rua Luiz Antonio Da Gama e Silva, 79, Jardim Bicentenário Kareka Supermercado (Correspondente Itaú e CEF)Rua Ministro Cunha Canto, 775, Centro - Padaria e Mercado Moreira (Correspondente Itaú)Rua Padre Roque, 382, Centro - JBL Consultoria e Administração de Imóveis (Correspondente Itaú)Rodovia Deputado Nagib Chaib, 2220, Morro Vermelho, Jardim Guaçu Mirim - Jr Martins Agropecuária (Correspondente Itaú)Rua Joao Carlos Da Cunha Canto, 222, Jardim Primavera - Supermercado Pereira e Bordignon (Correspondente Itaú)Avenida Professor Adib Chaib, 2588, Centro - Sol Supermercado & Horticenter (Correspondente Santander)Rua Artur Juliane, 623, Jardim do Lago - Mercadinho Imperial (Correspondente CEF)