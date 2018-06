Mil dias no Palácio de Cristal

Flávio Magalhães



Nesta quarta-feira, 13, a Câmara Municipal completa mil dias instalada no imóvel anexo da Praça São José, popularmente conhecido como Palácio de Cristal entre os mogimirianos. De lá para cá, foram gastos ao todo mais de R$ 770 mil com o aluguel do prédio espelhado, que custa todo mês aos cofres públicos exatos R$ 25.980,49.



Na semana passada, às vésperas de alcançar o milésimo dia, o Palácio de Cristal virou alvo dos vereadores na sessão de segunda-feira, 4, colocando o presidente Jorge Setoguchi (PSD) e o restante da Mesa Diretora contra a parede. Quem tocou no assunto foi Orivaldo Magalhães, o Magalhães da Potencial (PSD), que criticou a lentidão para o início da reforma do prédio da Rua Dr. José Alves.



“Se eu fosse presidente desta Casa, essa reforma sairia em 120 dias e nós sairíamos daquele prédio, pois é uma questão moral”, disparou Magalhães. A reforma, prometida desde o ano passado, é para adequar o velho prédio da Câmara e o antigo Gabinete do prefeito a fim de abrigar os assessores parlamentares e demais repartições do Poder Legislativo. No entanto, devido a sua tramitação burocrática, ainda nem começou.



Diante da crítica de Magalhães, e com a certeza de que o assunto seria abordado por outros parlamentares, a Mesa Diretora se reuniu durante o intervalo da sessão. Composta por Robertinho Tavares (PATRI), Cristiano Gaioto (PP), Luiz Roberto “Chupeta” Leite (PSDB) e Marcos Gaúcho (PSB), além de Setoguchi, a Mesa é quem decide assuntos de natureza administrativa Legislativo, como a reforma da Câmara e o rompimento do contrato do Palácio de Cristal.



Na reunião, a portas fechadas, houve consenso. A Câmara vai sair do Palácio de Cristal, mas ainda não há uma data. Setoguchi foi à tribuna responder as críticas do colega de partido. “Muito me estranha sua colocação”, disse a Magalhães, acrescentando que via “muita política” em seu discurso. “O projeto de reforma se encontra no [setor de] Planejamento da Prefeitura há algum tempo para sua finalização”, justificou.



“Não é nada pessoal, muito menos politicagem”, garantiu Magalhães, quando retornou à tribuna. “É o dinheiro do povo de Mogi Mirim”, completou, enumerando o que seria possível fazer na Prefeitura com o dinheiro gasto em aluguel, como compra de ambulâncias, por exemplo. “O empresário dono do prédio está na dele, trouxa foi o João Carteiro que assinou”, disse ainda, em referência ao ex-vereador que tomou a decisão de mudar para o Palácio de Cristal.



A expectativa se confirmou e outros vereadores fizeram questão de demonstrar descontentamento. “O voto a presidente da Câmara foi condicionado a sair de lá”, lembrou André Mazon (PTB). Quando os 17 edis foram diplomados, em dezembro de 2016, uma reunião ali mesmo no Clube Mogiano com a presença de quase todos (Orivaldo Magalhães foi a exceção) estabeleceu como meta deixar o Palácio de Cristal. “infelizmente, o Jorge foi eleito e ainda estamos na mesma”, lamentou Mazon.



“Sempre achei e sempre vou achar uma vergonha, dinheiro jogado fora, quase mil reais por dia”, detonou Cinoê Duzo (PSB), que, na empolgação, rasgou o papel que tinha a mão no momento: a pauta do colega Robertinho. Cinoê, assim como sua companheira de partido Maria Helena Scudeler de Barros, não passou nenhum dos mil dias dentro do Palácio de Cristal. “Eu despacho do capô do carro e vou embora” relatou o vereador para A COMARCA.



Maria Helena, que já sofreu até gozação do ex-vereador João Carteiro (ele, ao ver da janela da sala da presidência a vereadora despachando do lado de fora, gritou que ela deveria entrar no prédio), garante que não sabe nem onde fica a sala de sua assessora. “Setoguchi tem uma parcela de culpa, mas muitos ex-edis tem uma parcela de culpa muito grande junto ao Executivo da época”, definiu, fazendo referência ao ex-prefeito Gustavo Stupp (PDT).



A decana do Legislativo mencionou ainda o “Palaciômetro” de A COMARCA, que atualiza semanalmente os números referentes ao Palácio de Cristal. “Aquilo destroça os 17”, afirmou, querendo dizer que a locação do imóvel desmoraliza os parlamentares mogimirianos.



Há a expectativa de que a Mesa Diretora anuncie uma decisão na semana que vem, mas Maria Helena já advertiu: “não venham com atropelos”. Caso se confirme o retorno à velha Câmara, os vereadores encontrariam o prédio exatamente como deixaram em 2014, o que poderia soar como incoerente e atestar que todo o aluguel pago até agora foi absolutamente desnecessário.