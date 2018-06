Mirlene faz história em prova na Europa

A esquiadora e corredora mogimiriana Mirlene Picin entrou para história do esporte ao ser a primeira brasileira, entre homens e mulheres, a competir em uma etapa do Circuito Mundial de Kilometro Vertical. A prova aconteceu sexta-feira, 25, em Zegama, País Basco, na Espanha, e serviu como uma das 12 etapas do circuito. Mika foi a 19ª colocada, entre as 35 participantes.



A brasileira fechou a prova em 49 minutos e 18 segundos. A vencedora foi a francesa Christel Dewalle, com o tempo de 37m36s. Dewalle é a atual campeã do circuito vertical e uma especialista nessa disciplina. No masculino, o vencedor foi o suíço Remi Bonnet, com 31m24s. A prova dos homens contou com 140 participantes.



O Circuito Mundial de Kilometro Vertical está em sua segunda edição e terá, ao longo da temporada, 12 provas sendo realizadas em sete diferentes países. O primeiro evento de Kilometro Vertical da história aconteceu na Itália, em Cervinia, em 1994. O Kilometro Vertical consiste em provas de subida na montanha. A largada é feita na base e o ponto final costuma ser o pico.



“As distâncias dos eventos podem variar de 2,5 até no máximo 5 quilômetros morro acima. O percurso tem que ter um ganho de elevação ao redor de 1.000 metros, com inclinação variando entre 35% a 50%”, explicou a atleta. Zegama contou com um percurso de 4.5km e elevação de 900 metros.



A largada dos atletas é feita individualmente contra o relógio, ou dividida em baterias de oito a 10 atletas. “Ganha quem fizer o menor tempo do ponto mais baixo ao ponto mais alto”, acrescentou. Há uma pontuação no ranking do circuito e, ao final do ano, o primeiro colocado é o campeão overall. Todas as etapas têm premiação em dinheiro e os campeões do final do circuito recebem um bônus de 10 mil euros.



Mika ficou satisfeita com o resultado. “Nunca havia competindo em um evento nestes moldes. No Brasil, não temos competições de Kilometro Vertical e aqui na Europa, ela é uma disciplina tradicional com um nível competitivo impressionante. Vim aqui ver como funciona, aprender mais sobre a modalidade de KV e da corrida de montanha de largas distâncias também”, argumentou.



Segundo a mogimiriana, Zegama é uma das etapas mais fortes do circuito, com atletas especialistas em subir correndo e ‘escalar’. “Uma das características do KV é ser composto por trechos onde a ascensão do atleta tem que ser feita com técnicas de "escalada" livre. Ficar entre as 20 primeiras colocadas é um resultado expressivo. Onde vivo no Brasil, não tenho terreno acidentado assim para treinar, com subidas tão longas e inclinadas", concluiu.



A próxima competição da atleta acontece neste domingo, 3. Ela corre a Trail Tozal de Guara, uma prova de 21 quilômetros que acontece na serra de Guara, Pré Pirineu, na provincia de Huesca, Aragon, no Norte da Espanha.

Mirlene Picin tem o patrocínio da Visafértil, Fermac Cargo e Nanobr Nanotecnologia; tem o apoio da Murilhas Comunicação e Hospital 22 de Outubro; e parceria com a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Mogi Mirim.







Foto: Ramon Ferrer/ Organização Zegama Aizkorri