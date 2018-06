Mogi recebe R$ 2 milhões para investimento em recapeamento

Mogi Mirim conquistou uma verba de R$ 2 milhões para investimentos em infraestrutura. A iniciativa é resultado de um convênio celebrado entre o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) e o governador Márcio França (PSB), por solicitação do deputado Barros Munhoz (PSB), no último sábado, 9, em Pedreira.



Os recursos serão destinados aos serviços de recapeamento – na região central e nas zonas Norte e Oeste – e priorizarão as vias de intensa movimentação e que estejam com o asfalto em condições mais precárias, ou seja, em ruas onde as atividades de manutenção da Operação Tapa Buracos não possuam mais condições de serem realizadas, em um total de 7,5 km de extensão.



A assinatura do contrato já permite que a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão adote mecanismos para a liberação do crédito ao município. Acompanhado por secretários municipais, o prefeito Carlos Nelson celebrou a conquista. “É a efetivação da parceria entre o município e o estado. Acredito que após essa liberação virão outros e poderemos atender melhor a cidade. Estamos animados com os recursos para o Parque das Laranjeiras”, destacou.



“A gente tem procurado ajudar os prefeitos porque a receita das prefeituras caiu muito e o Governo do Estado pode colaborar”, adiantou Márcio França. “Nós vamos inverter a lógica: o Estado está longe, não consegue governar tudo, e os prefeitos sabem fazer. Então, nós vamos repassar o dinheiro e o prefeito faz a obra. É mais rápido, é mais fácil, é mais prático e é mais econômico. Se tiver recurso, eles se viram e fazem”, completou o governador.



Barros Munhoz, que solicitou a verba atendendo a um pedido de Carlos Nelson, comemorou a conquista. “Sei o quanto essas obras irão melhorar a vida das pessoas, o dia a dia de cada um. É um serviço essencial para o município, a fim de atendermos as demandas pleiteadas pela população. É um trabalho pelo desenvolvimento de Mogi Mirim”, enfatizou.



Serão beneficiadas com o recapeamento as avenidas 22 de Outubro, Adib Chaib, Brasil e Pedro Botesi; e as ruas Humaitá, Padre Roque, Santa Cruz, Amábile Mantovani Guarnieri, Prefeito Antonio Leite do Canto, Biquinha do Conselho e entorno da Praça Rui Barbosa.







Prefeito Carlos Nelson e o governador Márcio França