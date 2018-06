Morre a primeira-dama de Itapira, aos 69

Faleceu na tarde desta terça-feira, 12, aos 69 anos de idade, a primeira-dama da cidade de Itapira, Sônia Maria Marques de Oliveira Paganini, presidente do Fundo Social do município vizinho e esposa do prefeito José Natalino Paganini (PSDB).



Sônia foi diagnosticado com câncer há algum tempo e fazia um tratamento contra a doença. Um dos efeitos colaterais desse tipo de procedimento é a queda capilar e, por isso, o prefeito itapirense chegou a raspar os próprios cabelos em duas oportunidades no ano passado.



A primeira-dama de Itapira deixa dois filhos, Júlio César e Juliana. O velório será realizado no Velório da Saudade e o sepultamento deve ocorrer na tarde desta quarta-feira, 13, no Cemitério Municipal.