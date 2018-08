Acidente deixa mortos e feridos na SP-340

Um acidente na madrugada de sábado, 21, causou a morte de Hebert Viana de Almeida, conhecido como Piu, de 29 anos, e de Claudemir Alexandre Leal, o Cau, de 35 anos. Outros dois ocupantes do veículo, Lucas Rafael Alves, de 23, e Rodrigo dos Santos Barbosa, 33, sofreram ferimentos leves.



O acidente ocorreu às 2h15, quando a caminhonete Ford Ranger conduzida por Hebert capotou na saída de Mogi Guaçu para a rodovia SP-340, na altura do quilômetro 171. Os policiais militares Flavio e Wagner foram acionados ao local do acidente e se depararam com as vítimas fatais já do lado de fora do veículo, possivelmente atiradas para fora da caminhonete após o capotamento.



Os outros dois ocupantes relataram aos policiais que na altura do posto Rio Guaçu, a caminhonete colidiu levemente com outro carro, gerando uma discussão generalizada. Para evitar o agravamento da briga, os rapazes optaram por deixar o local, mas foram seguidos em alta velocidade pelo proprietário do outro veículo.



Ao entrarem no trevo de acesso à Mogi Guaçu, Hebert acabou perdendo o controle da caminhonete, que capotou. Motorista e passageiro foram atirados para fora do veículo e morreram na hora.



Unidades do Samu e Bombeiros foram ao local, assim como a Polícia Cientifica, para a realização da perícia. Hebert foi velado em Mogi Mirim e Claudemir, em Mogi Guaçu.