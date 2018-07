Agricultores vão expor produção na praça

O Dia do Agricultor, celebrado mundialmente no próximo sábado, 28, também terá uma programação específica em Mogi Mirim. “Queremos mostrar à população a coragem do produtor rural em viabilizar investimentos na agricultura, pois muitas vezes, muitas pessoas desconhecem o caminho realizado desde a plantação até a compra do produto pelo consumidor final”, destacou o secretário de Agricultura, Valdir Biazotto, durante entrevista coletiva.



As atividades serão realizadas na Praça Rui Barbosa, das 8h às 14h. No local serão expostos os alimentos cultivados pelos produtores locais em 15 estandes. A laranja e o limão serão os destaques, além de verduras, legumes, fruticultura e também cortes de suínos, aves e peixes.



Também haverá a exposição de maquinários públicos de apoio ao agricultor, incluindo uma motoniveladora, a mais recente aquisição da Secretaria, além de apresentações musicais. Depois, os alimentos serão disponibilizados para o Banco de Alimentos, órgão que redistribui os gêneros alimentícios para as entidades assistenciais do município.



“O limão de Mogi Mirim é exportado para toda a Europa. Apenas nessa cultura há a geração de 500 empregos diretos, desde a colheita até a exportação”, destacou. Para se chegar a esse patamar houve a necessidade de investimento em tecnologia, além da disponibilidade de toda infraestrutura municipal. “O município colabora através dos serviços realizados nas estradas rurais, do patrulhamento agrícola, do banco de alimentos e as feiras dos produtores, bem como o serviço de inspeção municipal que viabiliza valor agregado ao produto”, complementou.



A diversidade na produção alimentar é resultado de trabalho tanto de programas de agricultura familiar – como é o caso da Coopervel (Cooperativa dos Agricultores do Vergel) – quanto industrialização em larga escala.

Já no domingo, 29, será realizada a missa com a tradicional benção ao agricultor a partir das 7h30 na igreja da Santa Cruz. Nos dois dias de eventos, feito em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), entidades e organizações rurais, a população será contemplada com a distribuição de diversas espécies de mudas para plantio.